«Скоро на трибунах будут дымовухи, хулиганы, драки». На «Ролан Гаррос» в игрока плюнули жвачкой
«Такое бывает только во Франции».
Трудно найти теннисного болельщика, который скажет что-нибудь плохое про Давида Гоффена. Бельгиец – исключительно положительный персонаж, который всегда хорошо себя ведет, ни про кого не говорит ничего плохого и обычно пользуется всеобщим уважением.
Но не на «Ролан Гаррос».
В первом круге Гоффен играл с молодым французом Джованни Мпетши Перрикаром, который на прошлой неделе взял первый титул ATP в Лионе. Гоффену пришлось очень мощно поработать, и победил он только в пяти сетах – 4:6, 6:4, 6:3, 6:7(4), 6:3.
И сразу после матча бельгиец, завоевавший победу роскошным бэкхендом по линии, поднес палец к уху.
А потом повторил этот жест после рукопожатия.
Видеть, как Гоффен провоцирует гудящие трибуны, было удивительно. Но оказалось, у него были причины:
«Когда болельщики оскорбляют тебя на протяжении трех с половиной часов, стоит им ответить.
Очевидно, что это зашло слишком далеко. Это абсолютно неуважительно. Это уже превращается в футбол – скоро на трибунах будут дымовухи, хулиганы, драки.
Некоторые люди приходят сюда скорее для того, чтобы раздражать теннисистов, чем для того, чтобы создавать хорошую атмосферу. Сегодня кто-то плюнул в меня жвачкой.
Многие жалуются. Об этом говорят в раздевалках и в руководстве ATP.
Думаю, такое происходит только во Франции. На «Уимблдоне» этого нет, в Австралии тоже. На US Open довольно тихо. Здесь же царит нездоровая атмосфера».
И было забавно смотреть, как Мпетши Перрикар уходит с корта под уважительные аплодисменты, а Гоффен – под недовольный гул. Но он наслаждался каждой секундой.
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