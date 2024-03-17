Ролан Гаррос: Грегуар Баррере – Александр Бублик прямая трансляция матча 28.05.2024

Теги Ролан Гаррос Александр Бублик Грегуар Баррере Теннис

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису принимает участие много французский тенниистов. Грегуар Баррере встретится с экс-россиянином ныне представляющим Казахстан Александром Бубликом. Матч состоится 28 мая и начнется не ранее 16:30 по московскому времени.

Соперники проведут поединок на корте номер 14. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Грегуар Баррере на сегодняшний день занимает 112 позицию в мировом рейтинге. Обычно организаторы турнира часто предоставляют своим соотечественникам уайлд-кард. Но это делается, когда речь идет о молодых подающих надежды спортсменах или заслуженных ветеранах. Баррере не относится ни к первым, ни ко вторым, поэтому ему пришлось выходить в основную сетку через квалификационный турнир. Там два из трех его матчей были трехсетовыми, но француз смог дожать своих соперников. Вообще на турнирах Большого шлема Грегуар обычно стабилен. Лучшим достижением в каждом является выход во второй круг. На Ролан Гаррос он играл во втором круге дважды, в 2019 и 2022 году. Чаще всего его можно увидеть на фьючерсах. В прошлом году француз смог впервые в карьере пробиться в 50 лучших теннисистов, но успех был недолгим. В этом году его лучшим достижением является полуфинал турнира в Румынии, где он уступил аргентинцу Мариано Навоне.

Александр Бублик долгое время ходил в молодых и перспективных, но годы идут, теннисисту уже 26 лет и пора показывать результаты. Чаще всего ранее он отличался эпатажным поведением на корте, но в этом сезоне, складывается впечатление, всерьез взялся за дело. Бублик дважды смог выйти в финал турниров АТР. В феврале выиграл здесь же во Франции но на харде, а в марте в Дубае проиграл в решающем поединке Юго Эмберу. Тем не менее казахстанский теннисист впервые в карьере смог пробиться в двадцатку сильнейших теннисистов планеты и готов к новым достижениям. На Открытом чемпионате Франции пока у него предел, как и у Баррере, выход во второй круг. Но зато ему удавалось это сделать трижды. В целом пока с турнирами Большого шлема не везет. В прошлом году он смог пробиться в четвертый круг на Уимблдоне, и это максимум. Грунт не самое любимое покрытие Бублика, но во второй раунд он выходить должен.

Теннисисты встречались друг с другом шесть раз, четыре победы на счету Бублика. На грунте они будут играть впервые. Три поединка прошло в прошлом году, два выиграл Александр. Winline предлагает на победу Баррере коэффициент 2,07, выигрыш казахстанца оценивается коэффициентом 1,77.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий