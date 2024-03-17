Ролан Гаррос: Грегуар Баррере – Александр Бублик прямая трансляция матча 28.05.2024

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису принимает участие много французский тенниистов. Грегуар Баррере встретится с экс-россиянином ныне представляющим Казахстан Александром Бубликом. Матч состоится 28 мая и начнется не ранее 16:30 по московскому времени.

Соперники проведут поединок на корте номер 14. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Грегуар Баррере на сегодняшний день занимает 112 позицию в мировом рейтинге. Обычно организаторы турнира часто предоставляют своим соотечественникам уайлд-кард. Но это делается, когда речь идет о молодых подающих надежды спортсменах или заслуженных ветеранах. Баррере не относится ни к первым, ни ко вторым, поэтому ему пришлось выходить в основную сетку через квалификационный турнир. Там два из трех его матчей были трехсетовыми, но француз смог дожать своих соперников. Вообще на турнирах Большого шлема Грегуар обычно стабилен. Лучшим достижением в каждом является выход во второй круг. На Ролан Гаррос он играл во втором круге дважды, в 2019 и 2022 году. Чаще всего его можно увидеть на фьючерсах. В прошлом году француз смог впервые в карьере пробиться в 50 лучших теннисистов, но успех был недолгим. В этом году его лучшим достижением является полуфинал турнира в Румынии, где он уступил аргентинцу Мариано Навоне.

Александр Бублик долгое время ходил в молодых и перспективных, но годы идут, теннисисту уже 26 лет и пора показывать результаты. Чаще всего ранее он отличался эпатажным поведением на корте, но в этом сезоне, складывается впечатление, всерьез взялся за дело. Бублик дважды смог выйти в финал турниров АТР. В феврале выиграл здесь же во Франции но на харде, а в марте в Дубае проиграл в решающем поединке Юго Эмберу. Тем не менее казахстанский теннисист впервые в карьере смог пробиться в двадцатку сильнейших теннисистов планеты и готов к новым достижениям. На Открытом чемпионате Франции пока у него предел, как и у Баррере, выход во второй круг. Но зато ему удавалось это сделать трижды. В целом пока с турнирами Большого шлема не везет. В прошлом году он смог пробиться в четвертый круг на Уимблдоне, и это максимум. Грунт не самое любимое покрытие Бублика, но во второй раунд он выходить должен.

Теннисисты встречались друг с другом шесть раз, четыре победы на счету Бублика. На грунте они будут играть впервые. Три поединка прошло в прошлом году, два выиграл Александр. Winline предлагает на победу Баррере коэффициент 2,07, выигрыш казахстанца оценивается коэффициентом 1,77.

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