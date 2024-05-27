Мелигени – Рууд прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Бразильский теннисист Фелипе Мелигени в первом круге Открытого чемпионата Франции будет играть с седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Матч состоится 28 мая на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 14:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Фелипе Мелигени занимает 137 строчку рейтинга АТР. Каспер Рууд считается одним из сильнейших грунтовиков в мужском теннисе. Силы слишком неравны, на что указывают коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу бразильца коэффициент 12,91, успех норвежца оценивается коэффициентом 1,03.

Личные встречи

Ранее соперники друг с другом на турнирах не пересекались. В Париже они встретятся впервые в карьере.

Фелипе Мелигени – Каспер Рууд прямая трансляция матча 28.05.2024

Фелипе Мелигени

Бразилец никогда не добивался серьезных успехов. На турнирах Большого шлема лучшим его достижением стал выход во второй круг Открытого чемпионата США в прошлом сезоне. На Roland Garros Мелигени впервые сыграет в основной сетке. Для этого ему пришлось пройти квалификацию. Всех троих своих соперников он обыграл в двух сетах.

Каспер Рууд

Норвежец часто признавался, что любит играть на грунтовых кортах. Подтверждают это и результаты. Два года подряд он выходит в финал Ролан Гаррос. В 2022 году уступил Рафаэлю Надалю, а в прошлом сезоне Новаку Джоковичу. В текущем году Каспер показывает очень хорошие результаты. Он пять раз выходил в финал турниров АТР и два из них выиграл.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024