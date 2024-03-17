Ролан Гаррос: Фелипе Мелигени – Каспер Рууд прямая трансляция матча 28.05.2024

Южноамериканцы традиционно хорошо выступают на грунтовых кортах. Бразилец Фелипе Мелигени в первом круге Открытого чемпионата Франции попытается навязать борьбу седьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду. Матч состоится 28 мая и начнется не ранее 14:15 по московскому времени.

Соперники проведут поединок на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Бразильский теннисист Густаво Куэртен трижды побеждал на Roland Garros, но было это давно, и пока в стране все никак не может появиться его наследник. Одним из таких вполне мог стать Фелипе Мелигени, в юношах восемь лет назад он победил в паре на Открытом чемпионате США. Однако это достижение по сути так и остается единственным в его карьере. Сейчас Фелипе находится на 137-й позиции в рейтинге АТР и никогда даже не приближался к первой сотне. Сам его проход в основную сетку турнира через квалификацию можно считать успехом. Впрочем, квалификацию Мелигени прошел успешно, всех троих своих соперников он победил уверенно, и в каждом матче для победы ему понадобилось сыграть всего по два сета. Высшее достижение на турнирах Большого шлема — выход во второй круг US Open в 2023 году. На Ролан Гаррос он впервые попал в основную сетку. Тут ему сразу достался соперник из первой десятки АТР.

Каспер Рууд никогда не скрывал, что грунт его любимое покрытие. Два года подряд на теннисных кортах Ролан Гаррос норвежец выходил в финал, но оба раза там уступал. В 2022 году Рафаэлю Надалю и в прошлом году Новаку Джоковичу. Сейчас он начинает третий поход наверх и в букмекерских котировках находится достаточно высоко. В нынешнем сезоне на счету Каспера уже пять финалов на турнирах АТР, выиграл он в двух. Сначала в Барселоне на Open Banco Sabadell, где оказался сильнее Стефаноса Циципаса, и прямо накануне Открытого чемпионата Франции последовала победа в финале грунтового турнира в Женеве. Там Рууд выиграл у обидчика Новака Джоковича чешского теннисиста Томаша Махача. Стабильным теннисистом Каспера не назовешь, как только заканчивается грунтовый сезон, обычно его результаты идут вниз, но сейчас его время, и многие специалисты считают, что норвежец вполне может дойти как минимум до полуфинала.

Ранее теннисисты никогда на турнирах не пересекались. Матч будет первым очным. Букмекеры считают, что Фелипе Милигени для Каспера Рууда не соперник. Winline предлагает на победу бразильца коэффициент 12,91, успех норвежца оценивается коэффициентом 1,03.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024