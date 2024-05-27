Калинская об отношениях с Синнером: «Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать»
Анна Калинская рассказала об отношениях с Янником Синнером.
Вторая ракетка мира пришел поддержать россиянку в матче первого круга, где она обыграла Клару Бюрель.
Калинская до этого появилась на матче Синнера.
Ранее итальянец подтвердил, что они встречаются.
– На трибунах был Янник [Синнер]. Вам это помогало?
– Конечно, дополнительная поддержка.
– Он после своего матча рассказал, что вы вместе. Вы могли бы рассказать, как вы познакомились?
– Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать.
– Вы еще до своей игры пришли на матч Янника. Многие теннисисты предпочитают так не делать, не тратить эмоции – но у вас явно другой подход.
– У меня нет такого. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени. В первой половине дня был дождь, поэтому появилась возможность посетить матч, – приводит слова Калинской корреспондент Спортса Андрей Васильев.
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Какие тут ставки?