Калинская об отношениях с Синнером: «Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать»

Анна Калинская рассказала об отношениях с Янником Синнером.

Вторая ракетка мира пришел поддержать россиянку в матче первого круга, где она обыграла Клару Бюрель.

Калинская до этого появилась на матче Синнера.

Ранее итальянец подтвердил, что они встречаются.

– На трибунах был Янник [Синнер]. Вам это помогало?

– Конечно, дополнительная поддержка.

– Он после своего матча рассказал, что вы вместе. Вы могли бы рассказать, как вы познакомились?

– Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать.

– Вы еще до своей игры пришли на матч Янника. Многие теннисисты предпочитают так не делать, не тратить эмоции – но у вас явно другой подход.

– У меня нет такого. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени. В первой половине дня был дождь, поэтому появилась возможность посетить матч, – приводит слова Калинской корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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