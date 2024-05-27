Калинская об отношениях с Синнером: «Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Анна Калинская Янник Синнер Теннис

Анна Калинская рассказала об отношениях с Янником Синнером.

Вторая ракетка мира пришел поддержать россиянку в матче первого круга, где она обыграла Клару Бюрель.

Калинская до этого появилась на матче Синнера.

Ранее итальянец подтвердил, что они встречаются.

– На трибунах был Янник [Синнер]. Вам это помогало?

– Конечно, дополнительная поддержка.

– Он после своего матча рассказал, что вы вместе. Вы могли бы рассказать, как вы познакомились?

– Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать.

– Вы еще до своей игры пришли на матч Янника. Многие теннисисты предпочитают так не делать, не тратить эмоции – но у вас явно другой подход.

– У меня нет такого. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени. В первой половине дня был дождь, поэтому появилась возможность посетить матч, – приводит слова Калинской корреспондент Спортса Андрей Васильев.

Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ SaltyRose
Странно, звучит как вполне подходящая пара Нику. Заскучает она с Янником, слишком стабильный.
А мы не знаем Синнера в личной жизни, он слишком скрытный и тихий. Я таким никогда не доверяю. Калинская вон тоже на корте всегда спокойная. А в личной как оказалось, полная противоположность.
+6
0
+6
Ну, раз деталей не будет .... великий алонса покинул чат, пробы продолжить гуглить детали Кенгуроса.
хехе))))
+5
-2
+3
Ответ Eugenie Nation
Напомню что у Калинской база в майами. Не представляю ее зимой в альпийской глухомани
У австрийца в Монте-Карло
+4
-1
+3
Ответ SaltyRose
Странно, звучит как вполне подходящая пара Нику. Заскучает она с Янником, слишком стабильный.
Эти европейцы такие, можно сделать комплимент девушке и получить предупреждение за харассмент. Не поймут они страстную и отчаянную русскую душу 😂
+3
0
+3
Ответ SaltyRose
Эх, жалко не Алькарас, были бы красавица и чудовище. 👹
Не одобряю)
+3
0
+3
Ответ SaltyRose
Девочку жалко? :)
Не считаю Карлоса чудовищем. Калинскую мне жалко сейчас, ведь через какое-то время она опять будет в депрессии после неудачных отношений с очередным теннисистом. Но это ее путь.
+4
-1
+3
Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
Вы сильно недооцениваете Синнера.
+2
0
+2
Ответ Eugenie Nation
Циципасу с Паулой у нас тут давали год, максимум два. Какие тут ставки?
Полгода максимум
+5
-3
+2
Ответ sedric
"Однажды она увидела нас в клубе и бросила бокал в наш столик, дала Нику пощёчину. Потом она не могла оставить меня в покое. Она влезла к нам в такси и доехала до нашей гостиницы, где пыталась ворваться в наш номер. Вывод: она на 100% сумасшедшая. И всё это при том, что в это время у неё уже был новый парень. Не буду врать, Ник мог предотвратить эту ситуацию. Но да, жаль, что всё так кончилось" Из слов бывшей девушки Ника. Вот такая история.
Странно, звучит как вполне подходящая пара Нику. Заскучает она с Янником, слишком стабильный.
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Дак это буквально сейчас так
Не соглашусь.
+2
0
+2
Где-то в начале года Калинская активно лайкала Алькараса. А потом резко отписалась от него. Потом Синнер. Прицеливалась что ли?
+6
-4
+2
Ответ sedric
Где-то в начале года Калинская активно лайкала Алькараса. А потом резко отписалась от него. Потом Синнер. Прицеливалась что ли?
Он страшненький, похож на дагестанца, а Синнер-лайтовый итальянец.
+3
-2
+1
Ответ SaltyRose
Так она опасная женщина! Янник и его будущие подружки влипли :).
"Однажды она увидела нас в клубе и бросила бокал в наш столик, дала Нику пощёчину. Потом она не могла оставить меня в покое. Она влезла к нам в такси и доехала до нашей гостиницы, где пыталась ворваться в наш номер. Вывод: она на 100% сумасшедшая. И всё это при том, что в это время у неё уже был новый парень. Не буду врать, Ник мог предотвратить эту ситуацию. Но да, жаль, что всё так кончилось"
Из слов бывшей девушки Ника. Вот такая история.
+1
0
+1
Ответ sedric
Не одобряю)
Почему?) Три метра над уровнем корта было бы)))
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Циципасу с Паулой у нас тут давали год, максимум два. Какие тут ставки?
Так они ж снова вместе?
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Напомню что у Калинской база в майами. Не представляю ее зимой в альпийской глухомани
Горы, снег, лыжи красота! Что не так?)
+1
0
+1
Ответ ДоминаторТенниса
Он страшненький, похож на дагестанца, а Синнер-лайтовый итальянец.
А мне нравится Алькарас - он очень живой, фигура хорошая. Хз, почему его считают некрасивым.
0
0
0
Ответ sedric
Мало того, она потом сталкерила Кирьоса и его новую девушку.
Так она опасная женщина! Янник и его будущие подружки влипли :).
0
0
0
Ответ sedric
А мы не знаем Синнера в личной жизни, он слишком скрытный и тихий. Я таким никогда не доверяю. Калинская вон тоже на корте всегда спокойная. А в личной как оказалось, полная противоположность.
Ну да, и правда не знаем, в тихом омуте, как говорится.
0
0
0
Ответ SaltyRose
Ну это же был все лишь сарказм. Она была в депрессии? Я совсем не знаю ее, никогда не следила.
Мало того, она потом сталкерила Кирьоса и его новую девушку.
+1
-1
0
Ответ sedric
Не одобряю)
Девочку жалко? :)
+2
-2
0
Ответ sedric
Где-то в начале года Калинская активно лайкала Алькараса. А потом резко отписалась от него. Потом Синнер. Прицеливалась что ли?
Эх, жалко не Алькарас, были бы красавица и чудовище. 👹
+10
-10
0
Комментарий удален модератором
Циципасу с Паулой у нас тут давали год, максимум два.
Какие тут ставки?
+3
-3
0
Jannik Sinner confirmed his relationship with Anna Kalinskaya at a press conference: "You know, I don’t like to talk much about my private life. Yes, I’m with Anna, but we keep everything very confidential. I won’t say more"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий