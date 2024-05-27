Калинская после победы в первом круге РГ: «Мысли о том, что грунт – нелюбимое покрытие, я убрала. Надо исправляться»

Теги Ролан Гаррос WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская прокомментировала победу над Кларой Бюрель.

Россиянка победила ее в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 7:6(3), 7:5.

– Играть было не очень удобно, потому что на наш корт – 14-й – можно сказать, проходной. Но очень помогло то, что в Австралии уже было правило, когда люди могут ходить во время розыгрышей. Сейчас я уже не так на это отвлекалась. Сама игра – немного качели, но я рада, что нашла свой ритм и смогла завершить.

– Вы ни разу в основной сетке «Ролан Гаррос» не выигрывали даже матча. Получается, теперь уже личный рекорд.

– Да, первый раз в основе выиграла, наконец-то! Нечего было терять.

– Это вы в целом стали лучше, конкретно к грунту в этом году лучше приспособились или что-то еще помогло?

– Уверенности в целом стало больше, другой уровень игры. Лучше рейтинг, поэтому играю турниры крупнее, тренируюсь с девочками, которые создают более конкурентную обстановку.

Если хочешь быть хорошим игроком, – а я хочу – нужно уметь играть на любом покрытии. В этом сезоне грунтовые турниры не очень сложились, надеюсь поменять это впечатление на «Ролан Гаррос». А мысли о том, что грунт – нелюбимое покрытие, я убрала. Надо исправляться, учиться играть на грунте тоже, – приводит слова Калинской корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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5 комментариев
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Надеюсь Синнер подтянет уровень игры, у Анны и она лучше будет играть на грунте)))
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Анюта))))🥰🥰🥰🥰
+2
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+2
Ответ Добрый Андрей
Странно, что грунт - нелюбимое покрытие. Вообще по юниоркам Калинская вроде в финале РГ играла и Бадосе проиграла, но это было лет 8-9 назад
Ничего странного. Она в Америке столовается. А там основное покрытие - хард.
+2
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Один паренёк не ходил во время матча, видимо на нём можно было концентрироваться... ))
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Странно, что грунт - нелюбимое покрытие. Вообще по юниоркам Калинская вроде в финале РГ играла и Бадосе проиграла, но это было лет 8-9 назад
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