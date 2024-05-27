Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона

11 лет назад в Италии стало известно о большом теннисном романе – тогда в ютуб утекло видео, на котором Мария Шарапова шла по центру Милана, а за ней на небольшом расстоянии следовал Григор Димитров. Следующие два года она уговаривала его выпить вина (отказывался) и давала наставления перед важным матчем («Не проиграй»), а он подарил всей ее команде белые рубашки с запиской, что надеется однажды собрать вокруг себя такую же.

Этой весной в Италии, кажется, снова случилось нечто подобное: пару недель назад La Gazetta dello Sport сообщила, что 25-я ракетка мира Анна Калинская находится в Турине одновременно с чемпионом Australian Open Янником Синнером, лечившим поврежденное бедро в медицинском центре «Ювентуса».

Неделю спустя, когда Синнер в Монако сфотографировался с болельщиком, многократный зум его айфона показал, что ему в тот момент звонила некая Анна, – и слухи усилились.

Ни Синнер, ни Калинская ничего не комментировали. Во-первых, на этом этапе комментировать еще может быть нечего, а во-вторых, в отличие от Паулы Бадосы и Стефаноса Циципаса , они всегда держали частную жизнь вдали от камер. Про 25-летнюю россиянку известно, что она недолго встречалась с Ником Кириосом , а 22-летний итальянец последние четыре года провел в отношениях с соотечественницей Марией Браччини – но ни она, ни он сами ничего не рассказывали. В январе, отвечая на вопрос о предполагаемой помолвке, Синнер сказал:

«Вместе я с девушкой или нет, никогда не станет известно из моих соцсетей, потому что я предпочитаю держать личное личным. Я не буду публиковать фото, даже если обручусь. Я даже с родителями никогда ничего не выкладывал – разве что с братом однажды».

После этого Браччини выкладывала контент из Майами, когда Синнер играл там победный «Мастерс» , но ни в Монако, ни в Мадриде, как в прошлом году, ее уже не было.

Синнера с Калинской же на неделе перед «Ролан Гаррос» заметили в парижском ресторане, а в понедельник Анна пришла на матч Янника, игравшего на крытом корте, пока на открытых матчи встали из-за дождя.

Одержав 29-ю победу в сезоне, Синнер в разговоре с итальянскими репортерами слухи наконец подтвердил, но без деталей:

«Как вы знаете, я не люблю много говорить о личной жизни. Да, я с Анной, но афишировать мы ничего не будем. Больше ничего не скажу».

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Фото: instagram.com /janniksin, annakalinskaya78, howdytennis; x.com /vgibertini