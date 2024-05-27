Нисикори выиграл 80% пятисетовиков в карьере
Кеи Нисикори довел процент выигранных пятисетовиков до 80.
В воскресенье японец провел и выиграл первый матч на «Большом шлеме» с 2021-го. В первом круге «Ролан Гаррос» он победил Габриэля Диалло – 7:5, 7:(3), 3:6, 1:6, 7:5.
Это был 35-й пятисетовик в карьере Нисикори. Теперь его баланс в таких матчах – 28:7.
Нисикори сравнялся по проценту побед в пятисетовиках с Анри Коше (16:4), Биллом Тилденом (16:4) и Мартином Маллиганом (12:3).
Выше этот показатель только у Бьорна Борга (27:6), Жана Боротра (27:6) и Йохана Крика (18:4) – 81,8%.