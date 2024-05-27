Нисикори выиграл 80% пятисетовиков в карьере

Теги Ролан Гаррос ATP Бьорн Борг Кеи Нисикори Анри Коше Жан Боротра Билл Тилден Теннис

Кеи Нисикори довел процент выигранных пятисетовиков до 80.

В воскресенье японец провел и выиграл первый матч на «Большом шлеме» с 2021-го. В первом круге «Ролан Гаррос» он победил Габриэля Диалло – 7:5, 7:(3), 3:6, 1:6, 7:5.

Это был 35-й пятисетовик в карьере Нисикори. Теперь его баланс в таких матчах – 28:7.

Нисикори сравнялся по проценту побед в пятисетовиках с Анри Коше (16:4), Биллом Тилденом (16:4) и Мартином Маллиганом (12:3).

Выше этот показатель только у Бьорна Борга (27:6), Жана Боротра (27:6) и Йохана Крика (18:4) – 81,8%.

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2 комментария
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Ответ Евгений Фабиянчук
будем честны, Кеи - великий чемпион и легенда нашего спорта и как-то слишком жестоко с ним спортивная судьба обошлась/обходится(
Легенда теннисе - с натяжкой да. Но не великий чемпион, он по сути не выиграл ничего за свою карьеру
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