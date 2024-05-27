Муте о свисте трибун в адрес Харри: «Ему аплодировали, когда он вышел на корт. В Чили меня освистывали с начала и до конца матча»

Теги болельщики ATP Николас Харри Корентен Муте Теннис

Корентен Муте не считает, что зрители неуважительно отнеслись к его сопернику.

В первом круге «Ролан Гаррос» француз обыграл Николаса Харри – 6:2, 6:1, 3:6, 6:0.

– Зрители всецело вас поддерживали. Вам не показалось, что они вели себя немного неуважительно по отношению к Харри? Они довольно часто свистели, аплодировали двойным ошибкам и ошибкам в целом.

– По-моему, все немного субъективно. Вы считаете, что это неуважение. Я не знаю. Я не журналист.

Нет, я против неуважения. Мне кажется, не совсем правильно говорить, что это было неуважительно, раз мне понравилась такая поддержка, но ему аплодировали, когда он вышел на корт. В Чили меня освистывали с начала и до конца матча.

Не знаю, было ли здесь неуважение. Для вас это неуважение, для меня – нет, но у каждого своя точка зрения.

4 комментария
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водокачку со шлемом бы сравнивать
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Французкая аудитория и на матче Гаске против Чорича вела себя некрасиво. РГ как и US open славится плохим поведением болельщиков
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Ну, освистали его в Чили и что теперь? Устроить вендетту между Чили и Францией?
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Ответ revodrok
водокачку со шлемом бы сравнивать
Кстати, да
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