Атман выбил мяч на трибуны и попал в зрительницу, его не дисквалифицировали
Теренс Атман в первом круге «Ролан Гаррос» против Себастьяна Офнера избежал дисквалификации за попадание мячом в зрительницу.
При счете 1:4 в четвертом сете удар Атмана ушел в аут, и француз на эмоциях выбил мяч на трибуны, попав в женщину.
Организаторы пообщались с ней, и она показала, что в порядке. Момент, когда в нее попал мяч, не был виден в трансляции, но во время разговора она держалась за правое колено.
Офнер требовал, чтобы Атмана дисквалифицировали. После долгих обсуждений судья и супервайзер приняли решение обойтись предупреждением.
В итоге матч выиграл Офнер – 3:6, 4:6, 7:6(2), 6:2, 7:5.
2. Потому что Европа это не США.