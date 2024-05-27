Атман выбил мяч на трибуны и попал в зрительницу, его не дисквалифицировали

Теренс Атман в первом круге « » против Себастьяна Офнера избежал дисквалификации за попадание мячом в зрительницу.

При счете 1:4 в четвертом сете удар Атмана ушел в аут, и француз на эмоциях выбил мяч на трибуны, попав в женщину.

Организаторы пообщались с ней, и она показала, что в порядке. Момент, когда в нее попал мяч, не был виден в трансляции, но во время разговора она держалась за правое колено.

Офнер требовал, чтобы Атмана дисквалифицировали. После долгих обсуждений судья и супервайзер приняли решение обойтись предупреждением.

В итоге матч выиграл Офнер – 3:6, 4:6, 7:6(2), 6:2, 7:5.