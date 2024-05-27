Атман выбил мяч на трибуны и попал в зрительницу, его не дисквалифицировали

Теги Ролан Гаррос происшествия болельщики ATP Себастьян Офнер Теренс Атман Теннис

Теренс Атман в первом круге «Ролан Гаррос» против Себастьяна Офнера избежал дисквалификации за попадание мячом в зрительницу.

При счете 1:4 в четвертом сете удар Атмана ушел в аут, и француз на эмоциях выбил мяч на трибуны, попав в женщину.

Организаторы пообщались с ней, и она показала, что в порядке. Момент, когда в нее попал мяч, не был виден в трансляции, но во время разговора она держалась за правое колено.

Офнер требовал, чтобы Атмана дисквалифицировали. После долгих обсуждений судья и супервайзер приняли решение обойтись предупреждением.

В итоге матч выиграл Офнер – 3:6, 4:6, 7:6(2), 6:2, 7:5.

4 комментария
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1. Потому что не Джокович.
2. Потому что Европа это не США.
+6
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+4
Ну это чистейшая дисква. Мяч мог в лицо попасть, в глаз, нанести серьезную травму. В очень неприглядном свете показал себе судья этого матча.
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Таких надо сразу дисквалифицировать!!!
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-2
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Пожизненная дисква должна быть!!!!!! 💯💯💯💯
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