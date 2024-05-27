Энди Маррей: «Возможно, в другую эпоху мои результаты на «Ролан Гаррос» были бы немного иными. Но я горжусь тем, чего здесь добился»

Энди Маррей ответил, насколько гордится своими достижениями на «Ролан Гаррос».

«За эти годы я добился здесь очень хороших результатов. Мне кажется, проблема в том, что если сравнивать их с тем, чего за то же время добились Рафа или Новак, то мои результаты меркнут на этом фоне.

Но да, большинство игроков охотно согласились бы на те результаты, которые я здесь показал. Я играл в финале, в четырех полуфиналах и выходил в четвертьфинал, не знаю, наверное, еще пару раз. Да, я проигрывал в полуфиналах, Новаку в пяти сетах, Стэну в пяти сетах и дважды Рафе. За это не стыдно.

Возможно, в другую эпоху результаты были бы немного иными. Но я горжусь тем, чего здесь добился. У меня остались отличные воспоминания. Мне было непросто на этом покрытии. Но я всегда выкладывался и показывал сильные результаты. И да, за эти годы здесь было много хорошего».