Осака о дочери: «Стараюсь проводить с ней все время, которое у меня есть вне корта, и общаться, чтобы она знала, что я ее мама»

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала о том, как растет ее дочь Шай.

– Все идет отлично. Она ходит все больше и больше, делает много шагов. Это даже забавно, потому что она хочет бегать. Такое ощущение, что ее мозг работает быстрее, чем ноги, и часто мне приходится ее ловить – кажется, что она вот-вот начнет спринтерский бег. Очень интересно наблюдать за тем, как быстро она растет и развивается.

– Как вы распределяете свое время между дочерью, тренировками и матчами?

– Сначала было довольно трудно – чувствовала, что слишком тороплюсь. Не хотела упустить время, проведенное с ней, и не хотела пропустить ее первое слово или что-то такое.

Тренировки – [рабочее время], а потом я возвращаюсь домой, и наступает время семьи. Поэтому я бы сказала, что в основном стараюсь проводить с ней все время, которое у меня есть вне корта, и просто общаться с ней, чтобы она знала, что я ее мама (улыбается).

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