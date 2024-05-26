Карацев о быстром восстановлении после травмы колена: «Помогло, что я был дома. Меньше загонялся, меньше думал»

Аслан Карацев рассказал о восстановлении после травмы колена.

Напомним, россиянин травмировался в первом матче сезона в Брисбене. В январе он перенес операцию в Германии, а в конце апреля вернулся в тур на «Мастерсе» в Мадриде.

– Приятно было, что удачно сыграл первый же после травмы турнир в Мадриде, с каждым матчем больше втягиваюсь. Даже неважно, выиграл или проиграл – просто с каждым матчем уверенности прибавляется.

– Удивило, как быстро вы вернулись вообще. Прогноз был, что лечиться полгода, а вы уже через три месяца сыграли снова.

– Да, первое, что сказал мне врач: полгода. Сделал операцию, начал процедуры, реабилитацию. Но при этом и на корте играл: сначала неделю сидя, потом стоя, но не наступая на правую ногу. Контакт с мячом все время был.

А зажило все быстро, думаю, благодаря правильным тренировкам, кровообращению. Параллельно мы больше занимались верхней частью, левой ногой. Когда швы сняли, стал делать упражнения в воде. Перед тем, как вернуться, я еще раз проконсультировался с доктором, сделал все тесты.

И он, и многие другие удивились, что так быстро все зажило. Но у всех организмы разные, процессы тоже.

– Когда можешь играть только сидя или только на одной ноге – это в первую очередь мучение или, наоборот, приятно, что играешь хоть как-то?

– Очень нудный процесс. Хотя, когда восстанавливаешься дома, как я, ощущаешь себя хорошо, намного лучше. Первые две-три недели трудно, потому что выпадаешь из привычного ритма, а дальше уже проще.

Кстати, да, считаю, еще восстановлению очень помогло, что я был дома. Мне немцы говорили: оставайся, тут и реабилитацию можно пройти. Но я сразу сказал: нет, домой. Меньше загонялся, меньше думал. Семья, друзья, близкие – уют. Очень сильно влияет, – передает слова Карацева корреспондент Sports Андрей Васильев.