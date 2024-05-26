Рейтинг ATP. Мпетши Перрикар поднялся на 51 строчку, Махач дебютировал в топ-40

Теги рейтинги ATP Каспер Рууд Томаш Махач Джованни Мпетши Перрикар Теннис

Чемпион Лиона Джованни Мпетши Перрикар поднялся на 51 строчку и дебютировал в топ-100.

Финалист Женевы Томаш Махач тоже обновил лучший рейтинг и стал 34-м.

PIF ATP Rankings

Положение на 27 мая 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9960
2 (2) Янник Синнер (Италия) 8770
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7300
4 (4) Александр Зверев (Германия) 6305
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6295
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4700
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4425
8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3885
9 (9) Стефанос Циципас (Греция) 3700
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3555
17 (19) Александр Бублик (Казахстан) 2110
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 2090
19 (16) Николас Харри (Чили) 2075
27 (23) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1590
34 (44) Томаш Махач (Чехия) 1185
38 (30) Артур Фис (Франция) 1145
40 (47) Лучано Дардери (Италия) 1092
42 (40) Роман Сафиуллин (Россия) 1087
56 (57) Павел Котов (Россия) 892
66 (117) Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 786
82 (82) Аслан Карацев (Россия) 705
88 (104) Юго Гастон (Франция) 673

 

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