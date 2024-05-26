Рейтинг ATP. Мпетши Перрикар поднялся на 51 строчку, Махач дебютировал в топ-40

Чемпион Лиона Джованни Мпетши Перрикар поднялся на 51 строчку и дебютировал в топ-100.

Финалист Женевы Томаш Махач тоже обновил лучший рейтинг и стал 34-м.

PIF ATP Rankings

Положение на 27 мая 2024

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