Рейтинг ATP. Мпетши Перрикар поднялся на 51 строчку, Махач дебютировал в топ-40
Чемпион Лиона Джованни Мпетши Перрикар поднялся на 51 строчку и дебютировал в топ-100.
Финалист Женевы Томаш Махач тоже обновил лучший рейтинг и стал 34-м.
Положение на 27 мая 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9960
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|8770
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7300
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|6305
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|6295
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4700
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4425
|8 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3885
|9 (9)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3700
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3555
|17 (19)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2110
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2090
|19 (16)
|Николас Харри (Чили)
|2075
|27 (23)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1590
|34 (44)
|Томаш Махач (Чехия)
|1185
|38 (30)
|Артур Фис (Франция)
|1145
|40 (47)
|Лучано Дардери (Италия)
|1092
|42 (40)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1087
|56 (57)
|Павел Котов (Россия)
|892
|66 (117)
|Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
|786
|82 (82)
|Аслан Карацев (Россия)
|705
|88 (104)
|Юго Гастон (Франция)
|673
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