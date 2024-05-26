Вероника Кудерметова: «На неадекватных условиях на Олимпиаду ехать не хотелось бы. А если все как в Токио – хочется, конечно»

Россиянка высказалась о потенциальном выступлении на Играх в Париже-2024.

– Олимпиада вроде бы и близко, но загадывать все равно рано. Для нас, спортсменов из России, все настолько непонятно. Наверное, все хотят, но что будет в итоге, никто не знает. Ситуация может по-разному меняться, стараюсь об этом не думать.

– Если вам прямо сейчас говорят: «Вероника, приезжайте, ждем вас на Олимпиаде», вы бы играли все подряд: одиночка, пара, микст?

– Конечно, если бы получилось поехать, хотела бы играть во всех разрядах. Но конкуренция у нас среди девушек большая. Не знаю, правда, кто хочет ехать, кто – не хочет.

Опять же, если будут слишком жесткие условия, нас будут как-то выделять, ограничения для нас принимать – в неадекватных условиях для спортсменов из России, из Белоруссии мне бы ехать наверно и не хотелось бы.

Но если все будет так, как в Токио: нейтральные спортсмены, пожалуйста, выступайте, условия для вас те же самые, что и для остальных – тогда, конечно, хочется. А если будет как-то по-другому – вряд ли, – сказала Кудерметова корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.