Гауфф вышла в финал тысячника третий раз в сезоне
Коко Гауфф обыграла Жасмин Паолини в полуфинале тысячника в Ухане.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Американка сравняла счет по личным встречам – 3:3.
Гауфф вышла в пятый финал тысячника в карьере. В этом сезоне она уже провела два финала (в Мадриде и Риме) и оба проиграла.
За титул в Ухане Гауфф поборется с Ариной Соболенко или Джессикой Пегулой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
