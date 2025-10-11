Гауфф вышла в финал тысячника третий раз в сезоне

Коко Гауфф обыграла Жасмин Паолини в полуфинале тысячника в Ухане.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Американка сравняла счет по личным встречам – 3:3.

Гауфф вышла в пятый финал тысячника в карьере. В этом сезоне она уже провела два финала (в Мадриде и Риме) и оба проиграла.

За титул в Ухане Гауфф поборется с Ариной Соболенко или Джессикой Пегулой.