Наоми Осака: «Всегда очень нервничаю в первом круге «Шлемов». Турнир еще даже не начался, а ты уже вылетишь, если проиграешь»

Наоми Осака поделилась, как сейчас относится к грунтовым кортам.

На «Ролан Гаррос» в воскресенье она сыграет с Лючией Бронцетти.

– Предпочитаю думать, что это еще один вызов. Если честно, мне сейчас очень комфортно на грунте, поэтому не знаю, возможно, немного растеряюсь сразу после возвращения на хард (улыбается). Думаю, это еще и потому, что я уже довольно давно в Европе.

Но, да, грунт – это весело. Можно скользить. Можно проверить себя на прочность. На грунте я уже усвоила несколько ценных теннисных уроков.

– Что думаете о сопернице по первому кругу? Что вы о ней знаете?

– Вы заставляете меня нервничать (улыбается). Насколько я понимаю, мы никогда не играли. Но я ее видела и знаю, что любая теннисистка на этом турнире – очень сильная соперница. К тому же это первый круг «Шлема». Обычно я очень нервничаю во время таких матчей первого круга. Поэтому я просто буду выкладываться по максимуму, посмотрим, помогут ли мне уроки, которые я уже усвоила.

– Вы сказали, что нервничаете. На всех турнирах одинаково? Или на «Больших шлемах» по-другому? Может, на разных покрытиях? В первом круге вы нервничаете больше, чем в других матчах?

– Я всегда больше нервничаю в первом круге «Шлемов», просто потому что очень хочу успешно выступить, а первый круг – это только первый круг, поэтому такое ощущение, что турнир еще даже не начался, а ты уже вылетишь, если проиграешь.

У меня так. Не знаю, в детстве я чаще всего смотрел по телевизору «Шлемы». Я просто хочу остаться здесь как можно дольше.