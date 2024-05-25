Зверев о суде по делу о домашнем насилии: «Я верю, что не проиграю. Вероятность абсолютно нулевая»

Александр Зверев уверен, что выиграет суд по делу о домашнем насилии.

Слушания начнутся 31 мая.

– Вы много об этом думаете? Насколько суд влияет на ваше выступление на «Ролан Гаррос»?

– Совсем не влияет. В конечном счете я верю в немецкую систему. А еще я верю в правду. Я знаю, что я делал и чего не делал.

В конце концов это выяснится, и я должен в это верить. Все остальное от меня не зависит. Точнее не не зависит, но я верю, что не проиграю эту процедуру. Вероятность абсолютно нулевая.

Поэтому я могу играть спокойно, и, мне кажется, это подтверждают результаты. В Риме я выиграл крупный титул. И если бы я думал [о суде], я бы не играл так, как сейчас.

Обвинения Зверева в домашнем насилии – что нужно знать? Суд начнется 31 мая