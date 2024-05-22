Винус Уильямс посвятили куклу Барби

Теги Винус Уильямс WTA Теннис

Компания Mattel в единственном экземпляре выпустила куклу Винус Уильямс.

Mattel также выпустила еще восемь кукол в образах известных спортсменок. Компания отметила, что серией кукол-спортсменок хочет подчеркнуть «влияние спорта на развитие уверенности в себе, амбиций и расширение прав и возможностей подрастающего поколения».

«На протяжении всей своей карьеры я всегда руководствовалась идеей разрушения стеклянных потолков и верности себе, а миссия Barbie как нельзя лучше это отражает», – сказала Винус.

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