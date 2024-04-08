Коллинс о сестрах Уильямс: «Я чувствую что-то общее с ними. Они мои кумиры и люди, на которых можно равняться»

Даниэль Коллинс рассказала о влиянии сестер Уильямс.

На прошлой неделе Серена поздравила Коллинс после ее победы в Майами.

«В детстве Серена была моим кумиром.

Думаю, сестры Уильямс научили всех нас тому, что неважно, откуда ты родом. Неважно, как ты выглядишь, какое у тебя происхождение или сколько денег у твоих родителей. Если ставишь перед собой цель и работаешь, то все становится возможным.

Я чувствую что-то общее с ними. Мой отец был моим тренером. Мы занимались в общественных парках. Мои родители возили меня по всей округе и работали в две, три смены, только чтобы поддержать мою мечту. [Серена и Винус] – мои кумиры и люди, на которых можно равняться. Я чувствую, что иногда мои удары – побочный продукт того, сколько их матчей я посмотрела.

Иметь их поддержку... Я так благодарна. Они потрясающие как на корте, так и вне его. Каждый раз, когда они говорят обо мне что-то хорошее, я просто краснею. Должна признать, я немного по ним фанатею. Если вы, ребята, смотрите это, я вас люблю. Спасибо вам».