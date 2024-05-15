Коллинс выиграла 19 из последних 20 матчей

обыграла Викторию Азаренко в четвертьфинале в Риме – 6:4, 6:3.

У Коллинс 19 побед в последних 20 матчах.

Американка второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA 1000. Первый был в Майами, где она в итоге взяла титул. До начала 2024-го у нее был один полуфинал на этом уровне – Майами-2018.

Также в этом сезоне Коллинс сыграла в полуфинале турнира WTA 500 в Чарлстоне, где тоже взяла титул.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко, которая в Мадриде прервала ее 15-матчевую победную серию.

В начале года Коллинс объявила, что завершит карьеру после этого сезона.