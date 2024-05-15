Коллинс выиграла 19 из последних 20 матчей

Теги WTA Виктория Азаренко Открытый чемпионат Италии Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс обыграла Викторию Азаренко в четвертьфинале в Риме – 6:4, 6:3.

У Коллинс 19 побед в последних 20 матчах.

Американка второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA 1000. Первый был в Майами, где она в итоге взяла титул. До начала 2024-го у нее был один полуфинал на этом уровне – Майами-2018.

Также в этом сезоне Коллинс сыграла в полуфинале турнира WTA 500 в Чарлстоне, где тоже взяла титул.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко, которая в Мадриде прервала ее 15-матчевую победную серию.

В начале года Коллинс объявила, что завершит карьеру после этого сезона.

4 комментария
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Ответ tRIFF
Хоть не заканчивай карьеру)
Очень удачно получилось с анонсом ухода, это прям окрылило Коллинс! В прямом смысле, каждый турнир играет как в последний раз
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Слово не воробей, сказала, что последний сезон, значит последний)))
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Хоть не заканчивай карьеру)
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Определенность с завершением карьеры очень психологически разгрузило Дэни.. Надо было объявить лет 5 назад, что в 2024 будет заканчивать - уже пару-тройку гранд-слэмов взяла бы)
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