Коллинс выиграла 19 из последних 20 матчей
Даниэль Коллинс обыграла Викторию Азаренко в четвертьфинале в Риме – 6:4, 6:3.
У Коллинс 19 побед в последних 20 матчах.
Американка второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA 1000. Первый был в Майами, где она в итоге взяла титул. До начала 2024-го у нее был один полуфинал на этом уровне – Майами-2018.
Также в этом сезоне Коллинс сыграла в полуфинале турнира WTA 500 в Чарлстоне, где тоже взяла титул.
Теперь она поборется с Ариной Соболенко, которая в Мадриде прервала ее 15-матчевую победную серию.
В начале года Коллинс объявила, что завершит карьеру после этого сезона.