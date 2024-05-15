Табило впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и дебютирует в топ-30

Алехандро Табило победил Чжичженя Чжана в четвертьфинале в Риме – 6:3, 6:4.

26-летний чилиец первый раз вышел в полуфинал «Мастерсов» и шестой раз на уровне ATP в целом. Четыре из пяти предыдущих он проиграл, а в январе 2024-го в Окленде взял дебютный титул .

По итогам турнира Табило обновит свой лучший рейтинг. Он уже гарантировал себе 25-ю строчку.

Впервые с июля 2005-го в топ-30 будет два чилийца. Тогда в тридцатке стояли и Николас Массу.

Табило дальше поборется с Александром Зверевым или Тэйлором Фрицем.