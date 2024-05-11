Мария Саккари: «Я готова выиграть ТБШ. Возможно, это никогда не случится, но я буду стараться изо всех сил»

Мария Саккари считает, что готова выиграть «Большой Шлем».

– Ты отчасти поменяла игру и психологический настрой. Нам всем нравится, как ты выступаешь в этом году. Ты готова выиграть «Большой шлем»?

– Да.

– Мощно! Мне это нравится. Великолепно!

– Возможно, это никогда не случится. Кто знает. Но в одном я уверена: я готова и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы его выиграть. Но не буду на себя давить.

Часто бывает, что я ложусь спать, и это забавно, но я представляю, как выигрываю «Большой шлем». Я бы очень хотела, чтобы это случилось, но кто знает. Нельзя предсказать будущее. Возможно, это никогда не случится, но я буду стараться изо всех сил.