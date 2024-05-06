Рейтинг ATP. Рублев стал шестой ракеткой мира, Карацев выпал из топ-50

Теги Новак Джокович Энди Маррей рейтинги ATP Григор Димитров Ян-Леннард Штруфф Александр Зверев Борна Чорич Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Роман Сафиуллин Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Хуберт Хуркач Каспер Рууд Стефанос Циципас Иржи Лехечка Карлос Алькарас Янник Синнер Павел Котов Теннис

Андрей Рублев после победы в Мадриде стал №6 рейтинга.

Каспер Рууд опустился на одну строчку и стал седьмым, а Стефанос Циципас – восьмым.

Финалист «Мастерса» в Мадриде Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-20.

Иржи Лехечка обновил личный рекорд и стал 23-й ракеткой мира.

Аслан Карацев не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал, выпал из топ-50 и опустился на 86-ю позицию.

PIF ATP Rankings

Положение на 6 мая 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9990
2 (2) Янник Синнер (Италия) 8860
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7345
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 7195
5 (5) Александр Зверев (Германия) 5435
6 (8) Андрей Рублев (Россия) 4740
7 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 4535
8 (7) Стефанос Циципас (Греция) 3860
9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3730
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3605
18 (17) Карен Хачанов (Россия) 2000
20 (35) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1880
23 (31) Иржи Лехечка (Чехия) 1695
25 (21) Фрэнсис Тиафу (США) 1650
31 (41) Мариано Навоне (Аргентина) 1329
32 (38) Алехандро Табило (Чили) 1320
33 (28) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1315
39 (42) Роман Сафиуллин (Россия) 1138
41 (24) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 1120
55 (34) Борна Чорич (Хорватия) 914
63 (72) Павел Котов (Россия) 819
65 (74) Якуб Меньшик (Чехия) 809
77 (57) Энди Маррей (Великобритания) 735
78 (61) Даниэль Альтмаер (Германия) 733
86 (48) Аслан Карацев (Россия) 675

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Карацев низко, эх.
+2
0
+2
Величайший Новак Джокович будет №1 рейтинга в 37+ лет.
Теперь это точно.
И ждём 1100 победу в официальных матчах АТР-Тура.
(не потому ли Новак пропустил Мадрид, чтобы отметить эти события в более приятном для себя месте))))
Айде Nо1е, айде!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий