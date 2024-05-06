Рейтинг ATP. Рублев стал шестой ракеткой мира, Карацев выпал из топ-50
Андрей Рублев после победы в Мадриде стал №6 рейтинга.
Каспер Рууд опустился на одну строчку и стал седьмым, а Стефанос Циципас – восьмым.
Финалист «Мастерса» в Мадриде Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-20.
Иржи Лехечка обновил личный рекорд и стал 23-й ракеткой мира.
Аслан Карацев не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал, выпал из топ-50 и опустился на 86-ю позицию.
Положение на 6 мая 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9990
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|8860
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7345
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|7195
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5435
|6 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4740
|7 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4535
|8 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3860
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3730
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3605
|18 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2000
|20 (35)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|1880
|23 (31)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1695
|25 (21)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1650
|31 (41)
|Мариано Навоне (Аргентина)
|1329
|32 (38)
|Алехандро Табило (Чили)
|1320
|33 (28)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1315
|39 (42)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1138
|41 (24)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|1120
|55 (34)
|Борна Чорич (Хорватия)
|914
|63 (72)
|Павел Котов (Россия)
|819
|65 (74)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|809
|77 (57)
|Энди Маррей (Великобритания)
|735
|78 (61)
|Даниэль Альтмаер (Германия)
|733
|86 (48)
|Аслан Карацев (Россия)
|675
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Теперь это точно.
И ждём 1100 победу в официальных матчах АТР-Тура.
(не потому ли Новак пропустил Мадрид, чтобы отметить эти события в более приятном для себя месте))))
Айде Nо1е, айде!