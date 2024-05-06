Рейтинг ATP. Рублев стал шестой ракеткой мира, Карацев выпал из топ-50

Андрей Рублев после победы в Мадриде стал №6 рейтинга.

Каспер Рууд опустился на одну строчку и стал седьмым, а Стефанос Циципас – восьмым.

Финалист «Мастерса» в Мадриде Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-20.

Иржи Лехечка обновил личный рекорд и стал 23-й ракеткой мира.

Аслан Карацев не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал, выпал из топ-50 и опустился на 86-ю позицию.

PIF ATP Rankings

Положение на 6 мая 2024

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