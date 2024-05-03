Тренер Рублева о контроле над эмоциями: «Нужно вести себя, как в матче с Алькарасом»

Фернандо Винсенте прокомментировал результаты Андрея Рублева.

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде россиянин обыграл Карлоса Алькараса – 4:6, 6:3, 6:2.

«Если хочется свести все к сумасшествию, то можно так и сделать. Но я спокоен и понимаю, что это часть процесса, и такое происходит у многих. К счастью, он не травмирован, поэтому в конце концов работа принесет свои плоды.

В ментальном плане Андрей немного скачет. Иногда кажется, что все стало лучше в психологическом плане или что вы хорошо справляетесь – а потом как-то наступают эти шесть недель, и все выглядит немного драматично.

В такие моменты мы стараемся говорить, быть честными, не лгать и просто поддерживать.

Он доказал, что может быть в топе на протяжении многих лет – он уже четыре года входит в топ-10.

Но, конечно, что-то происходит, когда он доходит до четвертьфиналов на «Больших шлемах» и чувствует, что его недостаточно. Вот и все. Ему нужно продолжать совершенствоваться, контролировать себя, как он это сделал в матче против Алькараса. В тяжелом матче против топ-игрока.

Всегда, когда не получается преодолеть рубеж, слишком много думаешь. Но Андрей, думаю, упустил только две хорошие возможности пройти дальше (на «Шлемах» – Sports). В остальные разы соперники играли намного лучше, а он был недостаточно хорош или готов, физически и ментально.

Мы снова пытаемся достичь того уровня, быть готовыми. Нужно вести себя как в матче с Алькарасом.

Я думаю, когда играешь с лучшими игроками, тебя начинают больше уважать. Ты не надумываешь, а просто понимаешь: «Я должен выиграть, я должен выиграть, я не могу проиграть». А еще матч проходит в Мадриде, поэтому нужно оставаться спокойным – болельщики накинутся на тебя, если начнешь плохо себя вести.

Последние два дня он чувствовал себя не очень хорошо в плане здоровья. Он пытался собрать всю энергию, чтобы быть сосредоточенным только на том, что нужно делать. Я очень рад этой победе. Но они топ игроки, и они хотят побеждать и дальше».