Медведев о травме бедра: «Пока совершенно неизвестно, насколько это серьезно – может быть, вообще несерьезно, может, чуть-чуть серьезно»

Даниил Медведев рассказал о травме бедра.

Россиянин снялся после первого сета четвертьфинала в Мадриде против Иржи Лехечки (4:6).

– Я почувствовал [боль] при 2:1, когда он пошел с подачи к сетке. Я не знаю, это было на приеме самой подачи или на укороченном. Но когда я уже за ним побежал, то не смог разогнаться.

Когда дергает мышцу в ноге, ее непонятно зажимает, и ты не знаешь, дернул ее или это спазм, который тоже может случиться от холода. Пока не сделаешь тест, ничего не известно.

Потом мне уже мозг не позволял двигаться, нога отказывалась работать нормально. Поэтому после сета я решил, что если я хочу продолжить, то надо спринт до сетки просто сделать и посмотреть, больно или нет. Мне стало больно, как только я разогнался. Тогда решил, что нет смысла это продолжать.

Пока неизвестно, что это. Посмотрим, надеюсь на лучшее.

– Ты физио сказал, что тебе страшно.

– Это как раз нормально. Когда что-то случается с телом, это реакция физиологическая, наверное. Мозг сразу блокирует эту мышцу и не дает тебе ей пользоваться. А это мышца, которой ты ходишь, бегаешь.

Поэтому, когда я говорил ему «страшно», это не мне было страшно. Я имел в виду, что хочу побежать, а у меня не получается. Немного странное чувство – мяч близко, ты пытаешься к нему подбежать, а не получается.

И тут пока совершенно неизвестно, насколько это серьезно – может быть, вообще несерьезно, может, чуть-чуть серьезно.

Медведев всего 6 раз снимался с матчей – и один раз его дисквалифицировали. Вспоминаем