Рафаэль Надаль: «Особая неделя в Мадриде. Мне невероятно повезло прожить такую жизнь в спорте»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль после вылета с «Мастерса» в Мадриде произнес на корте прощальную речь.

«Я счастлив. Для меня это была особая неделя. Очень позитивная, очень эмоциональная. Рад возможности еще раз сыграть на этом корте.

Все, что могу сказать: спасибо каждому, кто помогал мне по ходу карьеры. Она еще не завершена.

Это подарок – то, что вы дали мне здесь. Эмоции, которые мне принес этот турнир в Мадриде, испанская публика... Мне повезло заниматься работой, которую я люблю.

Мне невероятно повезло прожить такую жизнь [в спорте]. Я и не мог мечтать о чем-то большем», – сказал Надаль, который завершит карьеру по окончании текущего сезона.