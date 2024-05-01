Надаль вылетел с «Мастерса» в Мадриде. Это был его последний турнир в столице Испании
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде.
В четвертом круге Надаль проиграл чеху Иржи Лехечке – 5:7, 4:6.
В четвертьфинале Лехечка встретится с Даниилом Медведевым.
Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, последний личный матч в Испании вообще: после текущего сезона он планирует завершить карьеру.
Тут уместны другие глаголы: вышвырнули, выперли, вынесли.
хехе))))