Надаль вылетел с «Мастерса» в Мадриде. Это был его последний турнир в столице Испании

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде. 

В четвертом круге Надаль проиграл чеху Иржи Лехечке – 5:7, 4:6. 

В четвертьфинале Лехечка встретится с Даниилом Медведевым. 

Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, последний личный матч в Испании вообще: после текущего сезона он планирует завершить карьеру. 

7 комментариев
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Грустно конечно , мне щас 25 лет и почти всю мою жизнь я слышу эти имена и вот они все уходят постепенно Роджер , Рафа , Месси и Роналду почти повесили бутсы и доигрывают Новаку почти 37 , как будто сгустились тучи над спортом большие имена уходят побившие все рекорды , а впереди никого невидно
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+8
Ответ Жизнь Бичары
Грустно конечно , мне щас 25 лет и почти всю мою жизнь я слышу эти имена и вот они все уходят постепенно Роджер , Рафа , Месси и Роналду почти повесили бутсы и доигрывают Новаку почти 37 , как будто сгустились тучи над спортом большие имена уходят побившие все рекорды , а впереди никого невидно
это и поражает на самом деле, ваша последняя фраза "никого невидно", ведь действительно подобных "великих" спортсменов на горизонте в футболе и в теннисе не видать, только в хоккее и баскетболе одни "топы" стабильно сменяют другие
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Ответ Жизнь Бичары
Грустно конечно , мне щас 25 лет и почти всю мою жизнь я слышу эти имена и вот они все уходят постепенно Роджер , Рафа , Месси и Роналду почти повесили бутсы и доигрывают Новаку почти 37 , как будто сгустились тучи над спортом большие имена уходят побившие все рекорды , а впереди никого невидно
Алькараса увидишь и других.
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Вылетел - как-то мягонько.
Тут уместны другие глаголы: вышвырнули, выперли, вынесли.
хехе))))
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Ответ Тюменский медвежонок
это и поражает на самом деле, ваша последняя фраза "никого невидно", ведь действительно подобных "великих" спортсменов на горизонте в футболе и в теннисе не видать, только в хоккее и баскетболе одни "топы" стабильно сменяют другие
В теннисе есть Синнер и Алькарас. Уже сейчас видно, что потенциал сумасшедший у обоих. Вполне возможно станут как Федерер с Надалем.
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Ответ Жизнь Бичары
Грустно конечно , мне щас 25 лет и почти всю мою жизнь я слышу эти имена и вот они все уходят постепенно Роджер , Рафа , Месси и Роналду почти повесили бутсы и доигрывают Новаку почти 37 , как будто сгустились тучи над спортом большие имена уходят побившие все рекорды , а впереди никого невидно
Радуйся, что с такими спортсменами юность переживаешь! Вся жизнь ещё впереди!)
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