Надаль вылетел с «Мастерса» в Мадриде. Это был его последний турнир в столице Испании

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде.

В четвертом круге Надаль проиграл чеху Иржи Лехечке – 5:7, 4:6.

В четвертьфинале Лехечка встретится с Даниилом Медведевым.

Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, последний личный матч в Испании вообще: после текущего сезона он планирует завершить карьеру.