Рублев о том, что закончил серию из четырех поражений: «В начале недели подумал: «Ладно, может, я наконец выиграю хоть один матч»
Андрей Рублев прокомментировал победу над Факундо Банисом .
Россиянин обыграл его со счетом 6:1, 6:4 и вышел в третий круг турнира в Мадриде.
«С начала недели я хорошо тренировался, хорошо чувствовал мяч, был более расслабленным. Подумал: «Ладно, может, я наконец выиграю хоть один матч». Так и случилось».
Дальше Рублев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина или Шаном Цзюньченом.