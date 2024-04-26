Рублев о том, что закончил серию из четырех поражений: «В начале недели подумал: «Ладно, может, я наконец выиграю хоть один матч»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Факундо Банисом .

Россиянин обыграл его со счетом 6:1, 6:4 и вышел в третий круг турнира в Мадриде.

«С начала недели я хорошо тренировался, хорошо чувствовал мяч, был более расслабленным. Подумал: «Ладно, может, я наконец выиграю хоть один матч». Так и случилось».

Дальше Рублев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина или Шаном Цзюньченом.

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