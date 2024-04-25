Маттек-Сэндс попал в голову мяч. Она 3 минуты пролежала на корте, но выиграла парный матч

Эрин Рутлиф случайно попала мячом в голову Бетани Маттек-Сэндс.

Это произошло на решающем тай-брейке в первом круге парного турнира в Мадриде.

После этого Маттек-Сэндс больше трех минут лежала на корте, держа на голове лед.

Ей понадобился медицинский перерыв, чтобы проверить, нет ли у нее сотрясения мозга.

В итоге они с Софией Кенин обыграли Рутлиф и Эшли Крюгер – 7:6(5), 5:7, 11-9.

Можно ли убить теннисным мячом? Птицу – легко, человека – почти невозможно (хотя случаи были)