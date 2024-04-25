Алькарас о травме правой руки: «Тренировка в среду прошла очень позитивно и меня успокоила»
Карлос Алькарас оценил свое состояние перед «Мастерсом» в Мадриде.
– Как ваша рука?
– После тренировки в среду я лучше понимаю свое состояние и вижу, что могу выйти на корт. Я постепенно наращиваю интенсивность, уже тренировался со спарринг-партнером. Последняя тренировка прошла очень позитивно и меня успокоила.
– С форхенда бьете с осторожностью?
– Я немного сдерживаюсь. Я пока не выкладываюсь на 100%, но Хуанки [Ферреро] всегда говорит мне бить расслабленнее, а когда более подходящий момент, чем сейчас.
– Сейчас вы третья ракетка мира. Раз вы больше не первый, вам все равно, на второй вы строчке или на третьей?
– Мне – да. Хотя по некоторым причинам быть вторым гораздо лучше, чем третьим. Например, для спонсоров и имиджа. Но в плане тенниса, спорта разницы нет. В полуфинале ты будешь играть с лучшими, независимо от своего рейтинга.
Ну ок. Зато теперь будет чаще улыбаться, раз с рукой всё в порядке. А то жаловался, что после АО мало улыбался.
хехе))))