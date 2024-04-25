Алькарас о травме правой руки: «Тренировка в среду прошла очень позитивно и меня успокоила»

Карлос Алькарас оценил свое состояние перед «Мастерсом» в Мадриде.

– Как ваша рука?

– После тренировки в среду я лучше понимаю свое состояние и вижу, что могу выйти на корт. Я постепенно наращиваю интенсивность, уже тренировался со спарринг-партнером. Последняя тренировка прошла очень позитивно и меня успокоила.

– С форхенда бьете с осторожностью?

– Я немного сдерживаюсь. Я пока не выкладываюсь на 100%, но Хуанки [Ферреро] всегда говорит мне бить расслабленнее, а когда более подходящий момент, чем сейчас.

– Сейчас вы третья ракетка мира. Раз вы больше не первый, вам все равно, на второй вы строчке или на третьей?

– Мне – да. Хотя по некоторым причинам быть вторым гораздо лучше, чем третьим. Например, для спонсоров и имиджа. Но в плане тенниса, спорта разницы нет. В полуфинале ты будешь играть с лучшими, независимо от своего рейтинга.