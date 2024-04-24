Потапова о проблемах со здоровьем: «Была на грани того, чтобы позвонить судье и сказать, что снимаюсь с Мадрида»

Теги WTA Mutua Madrid Open Анастасия Потапова Теннис

Анастасия Потапова в своем телеграм-канале рассказала, что могла сняться с турнира в Мадриде.

«На данный момент все хорошо, я уже полностью восстановилась, но это был большой стресс. Потому что по прилете в Мадрид я начала резко себя чувствовать очень плохо. Буквально следующие два дня у меня была высокая температура – 39 градусов. Меня очень сильно тошнило, я была на грани того, чтобы позвонить судье и сказать, что снимаюсь с Мадрида.

Не знаю, какие силы помогли мне восстановиться, но буквально день матча был первым днем, когда я проснулась без температуры. Естественно, я сделала все возможное, чтобы найти силы и сыграть. Вот такая история. Едем дальше», – сказала Потапова.

2 комментария
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