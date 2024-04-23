Джокович об олимпийском золоте: «Верю, что это возможно, если бы я так не считал, то не играл бы»

Новак Джокович ставит цель выиграть золото на Олимпиаде в Париже.

У серба есть бронзовая медаль Пекина-2008.

«Я верю, что это возможно, если бы я так не считал, то не играл бы. Всегда нужно верить, что в жизни все возможно. Кто знает, будет ли у меня шанс сыграть на другой Олимпиаде. Я говорил, что хочу выступить в Лос-Анджелесе в 2028-м, но на данном этапе неизвестно, как далеко получится зайти».

Также Джокович подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Риме.