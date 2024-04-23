Джокович об олимпийском золоте: «Верю, что это возможно, если бы я так не считал, то не играл бы»
Новак Джокович ставит цель выиграть золото на Олимпиаде в Париже.
У серба есть бронзовая медаль Пекина-2008.
«Я верю, что это возможно, если бы я так не считал, то не играл бы. Всегда нужно верить, что в жизни все возможно. Кто знает, будет ли у меня шанс сыграть на другой Олимпиаде. Я говорил, что хочу выступить в Лос-Анджелесе в 2028-м, но на данном этапе неизвестно, как далеко получится зайти».
Также Джокович подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Риме.
Доброго дня!
Вместе. Идемо!
Айде Nо1е, айде!
P.S. даже Медведева (фигуристка!) в курсе, что ОИ в теннисном мире - заштатный третьесортный турнирчик. Никогда не стоял вровень даже с Мастерсами (не говоря уже про Шлемы и Итоговые турниры)
И только здесь его вамосно возносят до Вселенских масштабов.
Наглядная иллюстрация поговорки "раздувать из мухи слона"
хехе))))
Просто попачëс не ровня, упс
Если вы про Надаля, то он не пыжится. Он заранее объявил про свой последний сезон и две главные цели - рг, ои. Сейчас он к ним движется.
Ваши же инсинуации, оставьте своим таборским форумам
Quod licet Djovi, non licet Bovi (почти цэ))))