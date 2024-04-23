Джокович об олимпийском золоте: «Верю, что это возможно, если бы я так не считал, то не играл бы»

Теги Новак Джокович ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Новак Джокович ставит цель выиграть золото на Олимпиаде в Париже.

У серба есть бронзовая медаль Пекина-2008.

«Я верю, что это возможно, если бы я так не считал, то не играл бы. Всегда нужно верить, что в жизни все возможно. Кто знает, будет ли у меня шанс сыграть на другой Олимпиаде. Я говорил, что хочу выступить в Лос-Анджелесе в 2028-м, но на данном этапе неизвестно, как далеко получится зайти».

Также Джокович подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Риме.

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Он их уже перегнал)))
Доброго дня!
+13
-2
+11
Новак верим у тебя получится🤞💪‼️
+13
-3
+10
как же хочится золото ОИ в коллекций Новака! Верим! Будет архисложно по очевидным причинам. Но, попробовать стоит!
+12
-3
+9
Ответ dasty1980
Только Надаль
У Надаля нет Майами, Шанхая, Берси и Итогового, ТБШ меньше, чем у Новака, про недели на 1-й строчке я вообще молчу)
+10
-3
+7
Ответ Eugenie Nation
Надаль - 2 золота в двух разрядах Федерер - золото в паре, серебро одиночка Доброго дня
И че, давай еще Маррея величайшим назови, ведь у него вообще 2 золота в одиночке ОИ, куда там твоим федалям.
+8
-2
+6
Ответ dasty1980
Комментарий скрыт
А кто у нас Гоат, может Агасси?) Он как раз все выиграл почти, кроме М-К и Гамбурга, где выступал редко. Вон у одного величайший вообще Лейвер)
+7
-1
+6
Ответ dedpihto59
Новак верим у тебя получится🤞💪‼️
Главное, чтобы Серб сам себя не накручивал, давление там будет огромнейшее и чтобы не играл пару и всякие миксты.
+7
-2
+5
Согласен, но Новак непредсказуем🤷‍♀️😀, главное чтобы здоровья на всё хватило💪
+6
-2
+4
Ответ S.Graf
Быстрее. Выше. Сильнее. Вместе. Идемо! Айде Nо1е, айде! P.S. даже Медведева (фигуристка!) в курсе, что ОИ в теннисном мире - заштатный третьесортный турнирчик. Никогда не стоял вровень даже с Мастерсами (не говоря уже про Шлемы и Итоговые турниры) И только здесь его вамосно возносят до Вселенских масштабов. Наглядная иллюстрация поговорки "раздувать из мухи слона" хехе))))
Бедные вамосы как никогда будут наблюдать за ОИ, как же там сыграет Новак Джокович. А че Надаля наблюдать? Там все понятно, ведь он уже не обыграет никого сильнее, чем Кублер и Коболли))
+5
-1
+4
Ответ Stas Salesov
Быть драме..👀
Стасян, а хорошо, что финалы на ОИ больше не пятисетовые, правда?) А то еще не хватало в возможном финале с молодым лосем Алькарасом бегать 5 сетов.
+5
-1
+4
Ответ Игорь Попов
в Париже Новак всегда сложно, но ведь дважды получалось .)
трижды
+4
-1
+3
Быстрее. Выше. Сильнее.
Вместе. Идемо!
Айде Nо1е, айде!

P.S. даже Медведева (фигуристка!) в курсе, что ОИ в теннисном мире - заштатный третьесортный турнирчик. Никогда не стоял вровень даже с Мастерсами (не говоря уже про Шлемы и Итоговые турниры)
И только здесь его вамосно возносят до Вселенских масштабов.
Наглядная иллюстрация поговорки "раздувать из мухи слона"
хехе))))
+6
-3
+3
А ведь если бы не сливал измочаленному дель Потро и Бусте, то мог уже быть трехкратным бронзовым призером. Звучит же?
+5
-3
+2
Если Новак реально будет играть в сезоне-28, это сколько красный ПОПАшек будет подогрето в лагере индейца и 🦝
+1
0
+1
Охохо LA-28😀
+1
0
+1
в Париже Новак всегда сложно, но ведь дважды получалось .)
+2
-1
+1
Ответ Верховенский1990
И че, давай еще Маррея величайшим назови, ведь у него вообще 2 золота в одиночке ОИ, куда там твоим федалям.
Это другое))
+3
-2
+1
Ответ Верховенский1990
У Надаля нет Майами, Шанхая, Берси и Итогового, ТБШ меньше, чем у Новака, про недели на 1-й строчке я вообще молчу)
Да там много о чем можно молчать
Просто попачëс не ровня, упс
0
0
0
Ответ Верховенский1990
И че, давай еще Маррея величайшим назови, ведь у него вообще 2 золота в одиночке ОИ, куда там твоим федалям.
При чем тут величайший. Тут о другом разговор идет. Не понимаешь, не встревай
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
При чем тут величайший. Тут о другом разговор идет. Не понимаешь, не встревай
Сударь, простите извините) А наркоман у нас тот, кто уже и играть не может, песок сыпится, а он все пыжится и пыжится чего-то)
0
0
0
Ответ Верховенский1990
Сударь, простите извините) А наркоман у нас тот, кто уже и играть не может, песок сыпится, а он все пыжится и пыжится чего-то)
Извинение не принимаю.
Если вы про Надаля, то он не пыжится. Он заранее объявил про свой последний сезон и две главные цели - рг, ои. Сейчас он к ним движется.
Ваши же инсинуации, оставьте своим таборским форумам
+2
-2
0
Ответ Stas Salesov
У Маррея разве 20+ Шлемов есть, как у Бигов?
а разве у кого-нибудь есть 24 тбш, как у Новака Джоковича?
+2
-2
0
Ответ Stas Salesov
Расскажи это Саше Звереву. Ну а до сверхценности раздул сам Новак, только и всего. Будешь подвергать сомнению логику своего императора?
Повторюсь: это не логика, а прихоть Величайшего Nо1e.
Quod licet Djovi, non licet Bovi (почти цэ))))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий