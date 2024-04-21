Штруфф выиграл первый титул ATP в карьере

обыграл в финале в Мюнхене – 7:5, 6:3. Счет в личных встречах стал 2:1 в его пользу.

Для немца это первый титул на уровне . Он проиграл три предыдущих финала.

Штруфф шестым в этом сезоне выиграл дебютный титул.

Он третий в списке самых возрастных теннисистов, впервые выигравших турнир ATP. В четверг ему исполнится 34. Старше на момент первой победы были только в Китцбюэле в 2016-м (34 года 7 месяцев) и в 2015-м в Кито (34 года 6 месяцев).

Позже Штруффу предстоит парный финал: вместе с Андреасом Мисом он поборется с Юки Бхамбри и Албано Оливетти.