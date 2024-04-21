Штруфф выиграл первый титул ATP в карьере
Ян-Леннард Штруфф обыграл Тэйлора Фрица в финале в Мюнхене – 7:5, 6:3. Счет в личных встречах стал 2:1 в его пользу.
Для немца это первый титул на уровне ATP. Он проиграл три предыдущих финала.
Штруфф шестым в этом сезоне выиграл дебютный титул.
Он третий в списке самых возрастных теннисистов, впервые выигравших турнир ATP. В четверг ему исполнится 34. Старше на момент первой победы были только Паоло Лоренци в Китцбюэле в 2016-м (34 года 7 месяцев) и Виктор Эстрелла в 2015-м в Кито (34 года 6 месяцев).
Позже Штруффу предстоит парный финал: вместе с Андреасом Мисом он поборется с Юки Бхамбри и Албано Оливетти.