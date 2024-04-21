Штруфф выиграл первый титул ATP в карьере

Теги ATP Паоло Лоренци Виктор Эстрелла BMW Open Ян-Леннард Штруфф Тэйлор Фриц Андреас Мис Теннис

Ян-Леннард Штруфф обыграл Тэйлора Фрица в финале в Мюнхене – 7:5, 6:3. Счет в личных встречах стал 2:1 в его пользу.

Для немца это первый титул на уровне ATP. Он проиграл три предыдущих финала.

Штруфф шестым в этом сезоне выиграл дебютный титул.

Он третий в списке самых возрастных теннисистов, впервые выигравших турнир ATP. В четверг ему исполнится 34. Старше на момент первой победы были только Паоло Лоренци в Китцбюэле в 2016-м (34 года 7 месяцев) и Виктор Эстрелла в 2015-м в Кито (34 года 6 месяцев).

Позже Штруффу предстоит парный финал: вместе с Андреасом Мисом он поборется с Юки Бхамбри и Албано Оливетти.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Молодец Штруфф. Сам себе сделал отличный подарок ко дню рождения.
+10
0
+10
Заслужил. Раньше ему не хватало концентрации на весь турнир. Но в последние годы обрел вторую молодость, как и Маннарино. И стал периодически разделывать всяких распиаренных парней, так же как и француз.
+10
-2
+8
Ответ sedric
Заслужил. Раньше ему не хватало концентрации на весь турнир. Но в последние годы обрел вторую молодость, как и Маннарино. И стал периодически разделывать всяких распиаренных парней, так же как и француз.
Напомню что в прошлом году он против Карлоса играл в финале мастерса в Мадриде и уже тогда был очень хорош, он выиграл 2 матча квалификации и 6 матчей основной сетки, к тому же Карлосу в финале против него трудно было. Проиграй тогда Карлос до финала то вполне возможно Штруф уже с мастерсом был бы. В финале домашнего турнира в Штутгарте Штруф чокернул и отдал выигранный матч Тьяфу, обидно было.
+7
0
+7
С почином! Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Уж всяко лучше, чем бестрофейником завершать карьеру.
+6
-1
+5
Молодец! Неужели ему почти 34?! Выглядит моложе.
+4
0
+4
Ответ Александр Тихонов
Молодец Штруфф. Сам себе сделал отличный подарок ко дню рождения.
А вчера люди ржали над Рунькой, что он Штруффу проиграл... Люди, перестаньте ржать над Руняшкой! :)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий