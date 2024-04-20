Циципас о втором финале подряд против Рууда: «Я жду, что увижу гораздо более сильную версию того, что было в Монте-Карло»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, чего ждет от финала против Каспера Рууда.

Они разыграют второй титул подряд.

На прошлой неделе в Монте-Карло победил грек со счетом 6:1, 6:4.

«Уверен, когда играешь с кем-то с разницей в несколько дней, то после первой он точно вернется с новыми планами и коррективами. Я жду, что увижу гораздо более сильную версию того, что было в Монте-Карло. Там был хороший матч.

Конечно, встречи, которые идут одна за другой, непростые. Ты пытаешься понять, что лучше всего сработало. А соперник старается как можно лучше подойти к новому матчу. 

Начну с отдыха и подготовлюсь к важному дню завтра».

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9 комментариев
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Ответ Злой Евгенатор
Интересно, он целенаправленно унижает соперника или думает, что похвалил его?)
Он вообще парень который не следит за своей метлой ,откровенно глупый не имеет чувства такта
+15
-3
+12
Интересно, он целенаправленно унижает соперника или думает, что похвалил его?)
+13
-2
+11
Надеюсь, Каспер его завтра поставит на 2-е место 🙏🏼
+5
-1
+4
Сделаем скидку на грека философствующего.)
+3
0
+3
Ответ Жизнь Бичары
Он вообще парень который не следит за своей метлой ,откровенно глупый не имеет чувства такта
а что он не так сказал то? сказал что ждет сложнее матча чем в МК было где был тоже хороший матч?
+3
-1
+2
Ответ afry
Натурально, как будто жабы изо рта сыпятся! Как проклятье в сказке Перро. И не хочет вроде, а гадости говорит.
некоторые дальше заголовка не читают
+2
-1
+1
Ответ afry
Натурально, как будто жабы изо рта сыпятся! Как проклятье в сказке Перро. И не хочет вроде, а гадости говорит.
Тут скорей кто что слышит в сказанном.
+2
-1
+1
Натурально, как будто жабы изо рта сыпятся! Как проклятье в сказке Перро. И не хочет вроде, а гадости говорит.
+3
-3
0
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