Циципас о втором финале подряд против Рууда: «Я жду, что увижу гораздо более сильную версию того, что было в Монте-Карло»

Стефанос Циципас рассказал, чего ждет от финала против Каспера Рууда.

Они разыграют второй титул подряд.

На прошлой неделе в Монте-Карло победил грек со счетом 6:1, 6:4.

«Уверен, когда играешь с кем-то с разницей в несколько дней, то после первой он точно вернется с новыми планами и коррективами. Я жду, что увижу гораздо более сильную версию того, что было в Монте-Карло. Там был хороший матч.

Конечно, встречи, которые идут одна за другой, непростые. Ты пытаешься понять, что лучше всего сработало. А соперник старается как можно лучше подойти к новому матчу.

Начну с отдыха и подготовлюсь к важному дню завтра».