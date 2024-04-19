Швентек о лидерстве в WTA-туре: «Некоторые доминируют всю карьеру, а я пока в начале пути»

Ига Швентек заявила, что чувствует себя полноправным лидером женского тенниса.

– Раньше в туре было не так много стабильно доминировавших игроков. В последние три года чемпионками ТБШ стали девять разных теннисисток. Возможно, теперь ситуация изменится благодаря вам. Как вы думаете, получится ли у вас доминировать?

– Мне кажется, последние два года я и так доминировала – как и Арина. Думаю, мы обе доказали, что в женском туре есть стабильность. Помню, как в 2020-м и 2021-м меня часто спрашивали о стабильности, и, по-моему, некоторые игроки доказали, что такое возможно. Поэтому я уже чувствую, что доминирую.

Но посмотрим, что будет в будущем. Некоторые доминируют всю карьеру, а я пока в начале пути. Мне нужно проделать еще много работы.