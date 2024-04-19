Радукану о первом четвертьфинале с 2022-го: «Я не слишком удивлена. Я очень много работала на тренировках и знала, что это вопрос времени»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Ига Швентек Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану прокомментировала выход в первый четвертьфинал с 2022-го.

В Штутгарте она обыграла Линду Носкову – 6:0, 7:5.

– Я не слишком удивлена. Я очень много работала на тренировках и знала, что это вопрос времени. Пока я не вышла на пик формы. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Но очень рада, что работа приносит плоды в матчах. Иногда бывает так, что ты ежедневно тренируешься, а результатов нет. Но, думаю, они не за горами. И я усвоила урок: каждый день делай что должна, и все придет.

– Ты очень повзрослела...

– Пройдя через все, что было в моей жизни после US Open и в прошлом году, когда я восемь месяцев восстанавливалась после операций, начинаешь по-другому воспринимать происходящее. Ничто не сравнится с игрой перед болельщиками и прогрессом от матча к матчу.

– В пятницу у тебя матч с Игой Швентек, первой ракеткой мира. Ты уже встречалась с ней дважды и проиграла. Но сейчас ты совсем другой игрок. Постараешься завтра действовать иначе?

– Да, 100%. Мы играли здесь два года назад и тоже в четвертьфинале. За два года я проделала огромный путь, очень повзрослела. Безусловно, она многого добилась. Мне нечего терять в этом матче. Я могу свободно играть и получать удовольствия. Жду с нетерпением, надеюсь, успею восстановиться, – рассказала Радукану в интервью Андреа Петкович.

7 комментариев
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Ответ Hasta la victoria siempre
серьёзное достижение.. очень.. для того, кто стоит в третьей-четвёртой сотне четвертьфинал WTA это мега достижение.. с чем и поздравляем.. PS сарказм))
ну и странный сарказм, учитывая количество ее травм и операций, успех, что она вообще играет
+7
-2
+5
честно сказать, не хило она лупила по мячу вчера, особенно форхэнд, резила Ношкову по кускам.
+4
-1
+3
Выиграла пару матчей против слабых соперниц и уже хвост распушила. Носкова не сильно упиралась, ибо не хотела снова играть со Шпунтиком. Ига сделает из Радукашки отбивную.
+3
-1
+2
Ответ Добрый Андрей
ну и странный сарказм, учитывая количество ее травм и операций, успех, что она вообще играет
а что странного? Она же не бесплатно играет, а миллионы зарабатывает. Контракты сами себя не выполнят. Поэтому если она может ходить, значит и на корт можно выйти, лишь бы в туре периодически появляться. Лично я не осуждаю. Просто факт.
+2
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+2
серьёзное достижение.. очень.. для того, кто стоит в третьей-четвёртой сотне четвертьфинал WTA это мега достижение.. с чем и поздравляем..

PS сарказм))
+4
-4
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Сегодня проверка будет 300 ракетки 1 ракеткой.
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