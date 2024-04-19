Радукану о первом четвертьфинале с 2022-го: «Я не слишком удивлена. Я очень много работала на тренировках и знала, что это вопрос времени»

Эмма Радукану прокомментировала выход в первый четвертьфинал с 2022-го.

В Штутгарте она обыграла Линду Носкову – 6:0, 7:5.

– Я не слишком удивлена. Я очень много работала на тренировках и знала, что это вопрос времени. Пока я не вышла на пик формы. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Но очень рада, что работа приносит плоды в матчах. Иногда бывает так, что ты ежедневно тренируешься, а результатов нет. Но, думаю, они не за горами. И я усвоила урок: каждый день делай что должна, и все придет.

– Ты очень повзрослела...

– Пройдя через все, что было в моей жизни после US Open и в прошлом году, когда я восемь месяцев восстанавливалась после операций, начинаешь по-другому воспринимать происходящее. Ничто не сравнится с игрой перед болельщиками и прогрессом от матча к матчу.

– В пятницу у тебя матч с Игой Швентек, первой ракеткой мира. Ты уже встречалась с ней дважды и проиграла. Но сейчас ты совсем другой игрок. Постараешься завтра действовать иначе?

– Да, 100%. Мы играли здесь два года назад и тоже в четвертьфинале. За два года я проделала огромный путь, очень повзрослела. Безусловно, она многого добилась. Мне нечего терять в этом матче. Я могу свободно играть и получать удовольствия. Жду с нетерпением, надеюсь, успею восстановиться, – рассказала Радукану в интервью Андреа Петкович.