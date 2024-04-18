Элиза Мертенс: «Раньше из-за двух поражений подряд я немного паниковала. Сейчас я больше себе доверяю»

Элиза Мертенс рассказала, как с годами поменялся ее настрой на матчи.

«Конечно, я всегда могу прибавить, всегда есть, над чем поработать. Но на данный момент я довольно стабильна. Конечно, в прошлом я несколько раз попала на сложных соперниц, но на этих матчах я могу только учиться.

Мне 28, так что я не самая молодая, но теннис до сих пор многое мне дает, и я его очень люблю. Я всегда стараюсь развиваться, и именно в этом заключается мой подход к работе. Думаю, именно поэтому я по-прежнему на таких позициях в рейтинге.

Когда мне было 20 лет, мне казалось, что я обязательно должна выиграть, обязательно должна выиграть этот матч, потому что из-за двух поражений подряд я немного паниковала. Сейчас я думаю: «Ладно, я проиграла второй сет, но я справлюсь. Это уже новый сет, новый матч».

Мне кажется, я стала расслабленнее. Конечно, иногда я тоже немного зажимаюсь. Но сейчас я больше доверяю себе и тому, что могу сделать на корте».

Теперь бельгийка поборется с Игой Швентек.

«Просто невероятно, что в 22 года она уже добилась таких успехов. Наверняка в будущем она добьется еще большего.

Особенно выделяется ее психологическая устойчивость, она не дарит ни одного очка, бьет по восходящему мячу. И, конечно, ее работа ног.

Она универсальный игрок, так что у нее не так много слабых мест. Именно поэтому она первая в мире».