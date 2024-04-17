Мюллер о допинг-тестах: «ATP, я бы не проигрывал во втором или третьем круге каждую неделю, если бы сидел на допинге»

Александр Мюллер пожаловался на слишком частое допинг-тестирование.

110-я ракетка мира уступил во втором круге турнира в Барселоне Касперу Рууду – 3:6, 4:6.

Мюллер не проходил дальше второго круга с января этого года.

«Привет, ATP тур. Не знаю, знаете ли вы меня, но мне бы хотелось, чтобы еженедельные допинг-тесты закончились. Я бы не проигрывал во втором или третьем круге каждую неделю, если бы сидел на допинге. Большое вам спасибо ☺️», – твитнул француз.