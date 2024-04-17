Мюллер о допинг-тестах: «ATP, я бы не проигрывал во втором или третьем круге каждую неделю, если бы сидел на допинге»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Александр Мюллер Теннис

Александр Мюллер пожаловался на слишком частое допинг-тестирование.

110-я ракетка мира уступил во втором круге турнира в Барселоне Касперу Рууду – 3:6, 4:6.

Мюллер не проходил дальше второго круга с января этого года.

«Привет, ATP тур. Не знаю, знаете ли вы меня, но мне бы хотелось, чтобы еженедельные допинг-тесты закончились. Я бы не проигрывал во втором или третьем круге каждую неделю, если бы сидел на допинге. Большое вам спасибо ☺️», – твитнул француз.

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3 комментария
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Ну так может без допинга во 1-2 круге Чэлленджеров бы вылетал.
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может поэтому и в топ 100 сторона допинге )))
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Наоборот, это сдерживает прием допинга;).
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