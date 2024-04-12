Синнер о том, что Руне спорил с трибунами, судьями и супервайзером: «Нет ничего страшного, можно устроить небольшой хаос»

«Потребовалось очень много усилий. Играть с Хольгером всегда сложно, особенно в таких обстоятельствах. Очень доволен тем, что победил, но в основном – уровнем, который показал. Я прибавил.

Физически было тяжело, пришлось провести больше розыгрышей. Но в целом ощущения были лучше».

Также Синнер прокомментировал поведение Руне, который спорил с трибунами, судьями и супервайзером.

«Я слежу за собой.

Так бывает. Нет ничего страшного. Можно устроить небольшой хаос. В прошлом году я это понял. Все это часть процесса обучения.

Даже если бы я проиграл, то снова сделал бы выводы», – сказал Синнер в интервью на корте.