«Эту победу я посвящаю оркестру». Джокович о том, что его освистывали зрители в матче с Музетти

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович посвятил победу над Лоренцо Музетти зрителям, которые освистывали его в матче третьего круга в Монте-Карло.

В первом сете при счете 4:3, 40:0 в пользу Музетти зрители освистывали Джоковича за недовольство судейством. В итоге серб победил 7:5, 6:3.

«Эту победу я посвящаю оркестру», – подписал фото Джокович.

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9 комментариев
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Ответ Рассол Уэстбрик
Всю карьеру выпрыгивал из штанов, пытаясь понравиться публике, но так и не заслужил даже малейшей доли любви от болельщиков. И какой смысл от того, что перегнал Рафу и Федю по Шлемам? Поддержки фанов так и не сыскал, а по уровню игры праймовый Надаль > праймовый Джокович
Ага, ну т.е. смысл карьеры - быть кумиром публики ?) Т.е. дело не в том что Новак просто из "чужой" Сербии, которую грязью не поливает, а все эти кумиры типа Федерера, Надаля просто из правильных стран. Ясно-понятно, как говорится.
+9
-4
+5
Молодец, Новак. Люблю, когда он троллит упырей.
+5
-3
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Всю карьеру выпрыгивал из штанов, пытаясь понравиться публике, но так и не заслужил даже малейшей доли любви от болельщиков. И какой смысл от того, что перегнал Рафу и Федю по Шлемам? Поддержки фанов так и не сыскал, а по уровню игры праймовый Надаль > праймовый Джокович
По мнению фанатов Надаля/Федерера безусловно. А праймовый Надаль точно не сильнее, ещё про Федерера можно спорить, тк у них прайм всё-таки в разное время. С 2011 2 победы за пределами грунта, в середине года исполнилось 25 лет человеку)
+4
-2
+2
Когда внезапно возникает
Ещё неясный голос труб
Слова, как ястребы ночные
Срываются с горячих губ
Мелодия, как дождь случайный
Гремит и бродит меж людьми
Надежды маленький оркестрик
(с) БОкуджава.

Новак, заставь их ещё и плясать вприсядку.
Айде Nо1е, айде!
+5
-4
+1
праймовый Надаль > праймовый Джокович
(с)
Это враньё.
Праймовый Рафик в 2011-12 гг. 9 (девять!) раз подряд(!) доходил до финалов ТБШ и Мастерсов.
Праймовый Рафик в этот период взял 2 титула - Монте-Карло и РГ (+ Барсу на сдачу))
Непраймовый теннисист НЕ сможет достичь таких результатов априори. Однозначно.
И этого праймового Рафика 7 (семь!) раз подряд(!) в финалах обыграл Величайший Новак Джокович.
В финалах ТБШ (3) и Мастерсов(4). И на грунте, и на траве, и на харде - на ВСЕХ покрытиях.
Факты беспристрастны.
хехе))))
+7
-6
+1
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