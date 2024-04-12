«Эту победу я посвящаю оркестру». Джокович о том, что его освистывали зрители в матче с Музетти
Новак Джокович посвятил победу над Лоренцо Музетти зрителям, которые освистывали его в матче третьего круга в Монте-Карло.
В первом сете при счете 4:3, 40:0 в пользу Музетти зрители освистывали Джоковича за недовольство судейством. В итоге серб победил 7:5, 6:3.
«Эту победу я посвящаю оркестру», – подписал фото Джокович.
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Ещё неясный голос труб
Слова, как ястребы ночные
Срываются с горячих губ
Мелодия, как дождь случайный
Гремит и бродит меж людьми
Надежды маленький оркестрик
(с) БОкуджава.
Новак, заставь их ещё и плясать вприсядку.
Айде Nо1е, айде!
(с)
Это враньё.
Праймовый Рафик в 2011-12 гг. 9 (девять!) раз подряд(!) доходил до финалов ТБШ и Мастерсов.
Праймовый Рафик в этот период взял 2 титула - Монте-Карло и РГ (+ Барсу на сдачу))
Непраймовый теннисист НЕ сможет достичь таких результатов априори. Однозначно.
И этого праймового Рафика 7 (семь!) раз подряд(!) в финалах обыграл Величайший Новак Джокович.
В финалах ТБШ (3) и Мастерсов(4). И на грунте, и на траве, и на харде - на ВСЕХ покрытиях.
Факты беспристрастны.
хехе))))