«Эту победу я посвящаю оркестру». Джокович о том, что его освистывали зрители в матче с Музетти

Новак Джокович посвятил победу над Лоренцо Музетти зрителям, которые освистывали его в матче третьего круга в Монте-Карло.

В первом сете при счете 4:3, 40:0 в пользу Музетти зрители освистывали Джоковича за недовольство судейством. В итоге серб победил 7:5, 6:3.

«Эту победу я посвящаю оркестру», – подписал фото Джокович.

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