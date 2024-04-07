Рафаэль Надаль: «Я не исключаю участия на турнирах в Барселоне или Мадриде, но сейчас я не могу туда поехать из-за физических проблем»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль рассказал о текущем состоянии здоровья.

Ранее испанец снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

В этом сезоне в начале января Надаль провел три матча на турнире в Брисбене, где получил травму бедра. Месяц назад он сыграл выставочный матч с Карлосом Алькарасом.

«Организм не позволяет [соревноваться]. Мне становится тяжело. Последние полтора года получаются тяжелыми, но я выкладываюсь каждый день. 

Мне нужно решить некоторые проблемы. И нужно признать реальность – сейчас я не способен соревноваться. Это тяжело.

На личном уровне все хорошо, на профессиональном – ситуация сложная. И нужно взвешивать тяжелые моменты и те, в которых я даже не мог себя представить

Я не исключаю ничего, даже участия на турнирах в Барселоне или Мадриде, но сейчас я не могу туда поехать из-за физических проблем.

У многих людей есть психологические проблемы, и у меня они тоже появляются, когда я не могу бороться за свои цели в теннисе. Но у меня физические проблемы с животом с тех пор, как я вернулся из Австралии. Мы пробуем. Мы работаем день за днем».

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6 комментариев
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Красиво Рафа Надаль тренируется каждый день на корте уже второй год подряд, но при этом сыграл за это время всего лишь один турнир. Красивее только это всё идет целенаправленная подготовка к выигрышу РГ и Уима, после которых станет 24-24) А далее в США будет самый важный шлем в истории тенниса.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Здоровья лучшему теннисисту в истории, без него тур максимально блеклый. Доминация Надаля на Ролан Гарросе с 2005 по 2014 ― лучшее, что было в истории индивидуальных видов спорта. Никто так не хозяйничал в рамках одного соревнования.
Как связано между собой доминирование на грунте и звание лучшего теннисиста в истории? Помимо грунта есть ещё хард, которой занимает большую часть сезона - там Рафулька далеко позади Джоковича и Федерера тоже. Надаль лучший грунтовик в истории, но кроме грунта он по всем возможным показателям уступает Джоковичу
+5
-5
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Ответ Великий Алонсо
Как связано между собой доминирование на грунте и звание лучшего теннисиста в истории? Помимо грунта есть ещё хард, которой занимает большую часть сезона - там Рафулька далеко позади Джоковича и Федерера тоже. Надаль лучший грунтовик в истории, но кроме грунта он по всем возможным показателям уступает Джоковичу
А как Алонсо может быть великим 😉если тока двукратный? Если даже в топ 10 не входит
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-2
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