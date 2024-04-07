Рафаэль Надаль: «Я не исключаю участия на турнирах в Барселоне или Мадриде, но сейчас я не могу туда поехать из-за физических проблем»

Рафаэль Надаль рассказал о текущем состоянии здоровья.

Ранее испанец снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

В этом сезоне в начале января Надаль провел три матча на турнире в Брисбене, где получил травму бедра. Месяц назад он сыграл выставочный матч с Карлосом Алькарасом.

«Организм не позволяет [соревноваться]. Мне становится тяжело. Последние полтора года получаются тяжелыми, но я выкладываюсь каждый день.

Мне нужно решить некоторые проблемы. И нужно признать реальность – сейчас я не способен соревноваться. Это тяжело.

На личном уровне все хорошо, на профессиональном – ситуация сложная. И нужно взвешивать тяжелые моменты и те, в которых я даже не мог себя представить

Я не исключаю ничего, даже участия на турнирах в Барселоне или Мадриде, но сейчас я не могу туда поехать из-за физических проблем.

У многих людей есть психологические проблемы, и у меня они тоже появляются, когда я не могу бороться за свои цели в теннисе. Но у меня физические проблемы с животом с тех пор, как я вернулся из Австралии. Мы пробуем. Мы работаем день за днем».