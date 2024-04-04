Надаль пропустит «Мастерс» в Монте-Карло

Теги Рафаэль Надаль ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

«Всем привет, для меня это очень трудный момент в спортивном плане. К сожалению, я вынужден сообщить, что не сыграю в Монте-Карло. Тело мне просто не позволит.

И несмотря на то, что я упорно работаю и ежедневно прилагаю максимум усилий, потому что хочу снова играть и участвовать в турнирах, которые для очень важны, дело в том, что сейчас я не могу играть. Вы не представляете, как мне тяжело из-за того, что я пропускаю эти турниры.

Я могу лишь принять ситуацию и смотреть в ближайшее будущее, не теряя азарт и желание играть, чтобы у меня был шанс на улучшение. Еще раз спасибо всем за постоянную поддержку и наилучшие пожелания!» – твитнул 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Турнир начнется 7 апреля.

11 комментариев
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У Надаля сыпется песок из задницы.
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Рафа заложник что ли у спонсоров, отпустите беднягк на покой
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Ответ Великий Алонсо
У Надаля сыпется песок из задницы.
Как и у алонсо в формуле
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Пролил уже ведро слез, наполнилось, пошел за вторым ведром
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Вчера же была новость, что он до Рима аут. Или это не точно?
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Рафе не надоело перед каждым турниром один и тот же пост выкладывать, меняя только названия турнира?)
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Ответ Ivan Stasuk
Рафа заложник что ли у спонсоров, отпустите беднягк на покой
Его пытают, что ли? Какой бедняга? Какой покой?
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Ответ Aelcrown
понял что лучше не сливаться и сдаться сразу
Сам-то понял, что написал?
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Ответ Ksenia RN
Сам-то понял, что написал?
Комментарий удален модератором
Ответ Aelcrown
Комментарий удален модератором
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