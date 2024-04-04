Надаль пропустит «Мастерс» в Монте-Карло

Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

«Всем привет, для меня это очень трудный момент в спортивном плане. К сожалению, я вынужден сообщить, что не сыграю в Монте-Карло. Тело мне просто не позволит.

И несмотря на то, что я упорно работаю и ежедневно прилагаю максимум усилий, потому что хочу снова играть и участвовать в турнирах, которые для очень важны, дело в том, что сейчас я не могу играть. Вы не представляете, как мне тяжело из-за того, что я пропускаю эти турниры.

Я могу лишь принять ситуацию и смотреть в ближайшее будущее, не теряя азарт и желание играть, чтобы у меня был шанс на улучшение. Еще раз спасибо всем за постоянную поддержку и наилучшие пожелания!» – твитнул 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Турнир начнется 7 апреля.