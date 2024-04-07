Руне о помощи Джоковича: «Он многому меня научил и был ко мне очень добр. Но я побеждал его дважды, так что он больше не дает мне советов»

Хольгер Руне рассказал, чем помог ему Новак Джокович в начале карьеры.

«Он многому меня научил и был ко мне очень добр. Помню, мы тренировались здесь (в Монте-Карло – Sports) лет пять назад, еще до того, как я начал играть на «Челленджерах». Он был очень во мне заинтересован, задавал вопросы, что-то советовал, честно рассказывал о своей карьере.

Для молодого игрока это очень ценно. Он один из лучших теннисистов всех времен, поэтому чувство, что он хочет помочь, просто невероятно. Я очень им восхищаюсь, в том числе поэтому.

Он давал мне советы по ментальной подготовке, потому что в этом плане он зверь. Но тогда он сказал, что он человек, а не супергерой. Он тоже испытывает эмоции, просто управляет ими иначе, чем другие игроки. Он рассказал, что это одна из причин его успеха.

Наблюдать за ним впечатляюще, как и за Рафой и Роджером. Они восхищают. Сейчас у меня с Новаком другие отношения, мы соревнуемся. Я побеждал его дважды, так что он больше не дает мне советов».