Касаткина после выхода в полуфинал в Чарлстоне: «Этот турнир для меня особенный»

Дарья Касаткина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал в Чарлстоне.

В 1/4 она обыграла Жаклин Кристиан со счетом 6:7(4), 6:2, 6:3.

«Для меня этот турнир каждый год нечто особенное.

Каждое утро вы здесь, смотрите теннис – это потрясающе. Играть в такой атмосфере просто невероятно (посылает воздушный поцелуй). Люблю вас, ребята», – сказала Касаткина в интервью на корте.

\Напомним, Касаткина брала титул в Чарлстоне в 2017 году. Эта победа стала первой для нее на турнирах WTA.