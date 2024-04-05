Чарлстон (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Кристиан, Кудерметова – с Саккари, Коллинс встретится с Мертенс, Азаренко – с Пегулой

Теги результаты WTA Credit One Charleston Open Теннис

Вероника Кудерметова сыграет с Марией Саккари в четвертьфинале в Чарлстоне.

Дарья Касаткина встретится с Жаклин Кристиан.

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

1 – 7 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Дарья Касаткина (Россия) Жаклин Адина Кристиан (Румыния)
Дата проведения
5 апреля, 18.10
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
6 апреля, 01.00
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
5 апреля, 19.30
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
5 апреля, 21.30
Онлайн матча

 

1 комментарий
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Касаткиной желаю нанесения.
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