Чарлстон (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Кристиан, Кудерметова – с Саккари, Коллинс встретится с Мертенс, Азаренко – с Пегулой
Вероника Кудерметова сыграет с Марией Саккари в четвертьфинале в Чарлстоне.
Дарья Касаткина встретится с Жаклин Кристиан.
Сетка турнира здесь.
Credit One Charleston Open
Чарлстон, США
1 – 7 апреля 2024
WTA 500
Призовой фонд – 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 5 апреля, 18.10
- Дата проведения
- 6 апреля, 01.00
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.30
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.30