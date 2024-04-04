Шелтон о том, что он первый сеяный в Хьюстоне: «Особо об этом не задумываюсь. Я не из тех, кто внимательно изучает сетку»

Теги ATP US Men's Clay Court Championship Зизу Бергс Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал в Хьюстоне.

Для него это первый грунтовый четвертьфинал в карьере.

Американец за 2 часа 25 минут обыграл Зизу Бергса – 3:6, 6:4, 6:3.

«Просто очень рад, что справился. Матч получился длинным. Извините, ребята, что сегодня задержал вас чуть подольше, чем вы ожидали. Я очень рад играть в Хьюстоне, здесь отличные теннисные болельщики. Спасибо всем, кто пришел!» – сказал Шелтон в интервью на корте.

Он возглавляет посев турнира, но сказал, что это на него это не давит.

«Особо об этом не задумываюсь. Я не из тех, кто внимательно изучает сетку. Я просто выхожу бороться и играть.

Я просто рад быть здесь, в Хьюстоне. Сегодня на трибунах были мои родственники, которые живут в Техасе, ребята, спасибо, что приехали. Вы лучшие!»

3 комментария
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Теннисисты, которые говорят, что не знают сетку - лгуны. Или позёры. И лгуны.
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На этой неделе удивительная серия турниров.
Вон в Марракеше второй сеяный — 47-й номер рейтинга Офнер, а 63-й номер рейтинга Коболли начинает со второго круга.
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Так прямо все и поверили 😂‼️
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