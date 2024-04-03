Хьюстон (ATP). 2-й круг. Шелтон поборется с Бергсом, Накашима – с Хиджикатой

Теги результаты ATP US Men's Clay Court Championship Теннис

Бен Шелтон сыграет с Зизу Бергсом во втором круге в Хьюстоне.

Сетка турнира здесь.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

1 – 7 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Лучано Дардери (Италия) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
3 апреля, 22.00
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США) Ринки Хиджиката (Австралия)
Дата проведения
3 апреля, 23.30
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Зизу Бергс (Бельгия)
Дата проведения
4 апреля, 02.00
Онлайн матча

 

Джеймс Дакворт (Австралия) Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Майкл Ммо (США) Макс Перселл (Австралия)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Александар Ковачевич (США)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Джей-Джей Вульф (США)
Дата проведения
4 апреля, 03.30
Онлайн матча

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