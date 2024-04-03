Хьюстон (ATP). 2-й круг. Шелтон поборется с Бергсом, Накашима – с Хиджикатой
Бен Шелтон сыграет с Зизу Бергсом во втором круге в Хьюстоне.
Сетка турнира здесь.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
Хьюстон, США
1 – 7 апреля 2024
ATP 250
Призовой фонд – 661 585 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.00
- Дата проведения
- 3 апреля, 23.30
- Дата проведения
- 4 апреля, 02.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.30