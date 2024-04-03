Хьюстон (ATP). 2-й круг. Шелтон поборется с Бергсом, Накашима – с Хиджикатой

Бен Шелтон сыграет с Зизу Бергсом во втором круге в Хьюстоне.

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Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

1 – 7 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг