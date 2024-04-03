Джессика Пегула: «У Анисимовой лучший бэкхенд среди всех теннисисток в туре»

Теги WTA Credit One Charleston Open Джессика Пегула Аманда Анисимова Теннис

Джессика Пегула прокомментировала победу над Амандой Анисимовой в Чарлстоне.

Она выиграла 3:6, 6:4, 7:6(3) и вышла в 1/8 финала.

«С Амандой всегда тяжело играть, потому что она хорошо атакует и может забрать ракетку у тебя из рук. Так что когда она в ударе, бороться с ней очень тяжело.

Мне просто пришлось держаться, и, как мне кажется, я начала более активно двигаться и больше на нее давить – это помогло ее пошатнуть и забрать несколько розыгрышей. В итоге я нашла способ победить, и это был замечательный матч – особенно крутым получился решающий сет.

Не хочется попадать под ее бэкхенд, он очень мощный. Я всегда говорю, что у нее лучший бэкхенд среди всех теннисисток в туре. По крайней мере, каждый раз, когда меня просят назвать самый сильный удар у каждого игрока, я обычно говорю про ее бэкхенд».

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1 комментарий
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Что-то пошло не так у Анисимовой в карьере, возможно потеряла мотивацию, но потенциально была намного круче той же потаповой распиаренной, даже сейчас, когда она совершенно не в форме, доходит до 4 круга на ТБШ и на равных играет с Пегулой.
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