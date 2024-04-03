Осака, Бадоса и Анисимова заявились на турнир в Мадриде по защищенному рейтингу

Теги WTA Чжан Шуай Ирина Бегу Mutua Madrid Open Шелби Роджерс Наоми Осака Паула Бадоса Аманда Анисимова Мирра Андреева Теннис

Стала известна заявка турнира WTA 1000 в Мадриде, который стартует 23 апреля.

На него автоматически заявлены все теннисистки топ-72, включая травмированную Мирру Андрееву. В заявку не вошли Каролина Мухова, которая перенесла операцию на запястье, а также не выступающие из-за беременности Петра Квитова и Белинда Бенчич

Шесть игроков заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Наоми Осака, Паула Бадоса, Аманда Анисимова, Шелби Роджерс, Чжан Шуай и Ирина Бегу.

Полный список участниц здесь.

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